Rio Doce ultrapassa cota de inundação e famílias deixam casas em Linhares

O Rio Doce ultrapassou a cota de inundação, de 3,45 metros, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil do município, ele chegou a 3,69 metros na manhã desta quinta-feira (9). Diante disso, por causa do risco de alagamento, uma família com sete pessoas, do bairro Olaria, precisou ser levada para a Casa de Acolhida; outra família, com quatro integrantes, foi para a residência de parentes.
Segundo o secretário municipal da Segurança Pública, Eduardo Costa Negro, a expectativa é de que o nível do corpo d’água continue subindo nas próximas horas e depois estabilize. De acordo com a prefeitura, a situação se deve às chuvas que ocorrem em cidades mineiras que compõem a bacia hidrográfica do Rio Doce.
A Prefeitura de Linhares informou que, caso seja necessário, as famílias também serão deslocadas para o ginásio do bairro Conjunto Juparanã, onde serão acolhidas pelas equipes de Assistência Social.
Plantão da Defesa Civil
Diante da situação, a Defesa Civil Municipal afirmou que continua em alerta e mantém o plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento dos pontos que podem ser afetados por inundações iminentes.
A população pode acionar o órgão através do plantão 24 horas, no telefone (27) 98115-0511. “Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193 do Corpo de Bombeiros”, finalizou o órgão.