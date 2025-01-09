Rio Doce ultrapassa cota de inundação e famílias deixam casas em Linhares

Defesa Civil Municipal atuando no bairro Olaria, em Linhares Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares

Rio Doce ultrapassou a cota de inundação, de 3,45 metros, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Defesa Civil do município, ele chegou a 3,69 metros na manhã desta quinta-feira (9). Diante disso, por causa do risco de alagamento, uma família com sete pessoas, do bairro Olaria, precisou ser levada para a Casa de Acolhida; outra família, com quatro integrantes, foi para a residência de parentes.

Segundo o secretário municipal da Segurança Pública, Eduardo Costa Negro, a expectativa é de que o nível do corpo d’água continue subindo nas próximas horas e depois estabilize. De acordo com a prefeitura, a situação se deve às chuvas que ocorrem em cidades mineiras que compõem a bacia hidrográfica do Rio Doce.

Prefeitura de Linhares informou que, caso seja necessário, as famílias também serão deslocadas para o ginásio do bairro Conjunto Juparanã, onde serão acolhidas pelas equipes de Assistência Social.

Plantão da Defesa Civil

Diante da situação, a Defesa Civil Municipal afirmou que continua em alerta e mantém o plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento dos pontos que podem ser afetados por inundações iminentes.