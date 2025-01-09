Barra de São Francisco faz operação de limpeza após água de rios baixar

"A situação está sob controle no momento. Os rios baixaram e já estão no leito. A Defesa Civil e a Secretaria de Ação Social estão ultimando os levantamentos, mas poucos prejuízos foram registrados até agora. As casas atingidas já foram ocupadas novamente. Tudo na paz agora. Se não chover pesado, estamos tranquilos"

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Arimateia Oliveira e Silva, disse para A Gazeta que equipes iniciaram a limpeza da cidade logo após a água que transbordou dos rios São Francisco e Itaúnas ter voltado ao nível normal. “Os bairros que foram afetados pela água agora estão secos. A prefeitura já colocou caminhões, máquinas e equipes nas ruas para lavar as áreas. A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social já estiveram nos locais”, afirma.