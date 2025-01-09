Barra de São Francisco faz operação de limpeza após água de rios baixar

Um dia depois de imagens aéreas mostrarem a parte central de Barra de São Francisco tomada por uma enchente, o município do Noroeste do Espírito Santo busca retomar a normalidade. Após a água dos rios São Francisco e Itaúnas baixar, nesta quinta-feira (9), uma operação de limpeza foi iniciada na cidade, que ainda contabiliza os prejuízos causados pela inundação.
"A situação está sob controle no momento. Os rios baixaram e já estão no leito. A Defesa Civil e a Secretaria de Ação Social estão ultimando os levantamentos, mas poucos prejuízos foram registrados até agora. As casas atingidas já foram ocupadas novamente. Tudo na paz agora. Se não chover pesado, estamos tranquilos"
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Arimateia Oliveira e Silva, disse para A Gazeta que equipes iniciaram a limpeza da cidade logo após a água que transbordou dos rios São Francisco e Itaúnas ter voltado ao nível normal. “Os bairros que foram afetados pela água agora estão secos. A prefeitura já colocou caminhões, máquinas e equipes nas ruas para lavar as áreas. A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social já estiveram nos locais”, afirma.
A enchente
Na quarta-feira (8), imagens aéreas revelaram um cenário preocupante em Barra de São Francisco. Ruas e casas amanheceram inundadas após o Rio São Francisco transbordar. O outro rio que corta a cidade, o Itaúnas, chegou ao limite. Cinco pessoas de duas famílias precisaram deixar suas casas. Uma das cenas impactantes foi registrada no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza, no bairro Campo Novo, onde o gramado "mudou de cor" ao ficar completamente alagado. Confira a seguir uma sequência de imagens da cidade na quarta-feira (8):