Rio Itapemirim sobe e deixa mais de 140 desalojados no interior de Cachoeiro

Ruas ficaram alagadas após nível do Rio Itapemirim subir no interior de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais

As chuvas dos últimos dias na Região Sul do Estado elevaram o nível do Rio Itapemirim, que corta a cidade de Cachoeiro de Itapemirim , o que começou a causar transtornos nesta quinta-feira (9). Em Pacotuba, distrito do interior, 167 pessoas estão fora de casa por conta de alagamentos, segundo a prefeitura.

De acordo com a administração municipal, as famílias foram encaminhadas para o ginásio da comunidade, onde estão recebendo apoio das equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os desalojados estão sendo cadastrados para organizar o auxílio, e refeições estão sendo distribuídas no local. Além disso, caminhões estão sendo disponibilizados para o transporte de móveis e pertences dos afetados.

O nível do rio alcançou a marca de 2,10 metros acima do normal e continua subindo, conforme informou a Defesa Civil. No Centro, uma bomba de sucção de água teve os fios furtados e começou a alagar a Beira Rio. O problema foi sanado e logo o fluxo de veículos foi liberado. Já em um shopping, o estacionamento, no subsolo, também foi tomado pela água.

Estacionamento de shopping no Centro, tomado pela água após chuvas Crédito: Redes Sociais