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Novo alerta de chuvas para municípios do ES; veja se sua cidade está na lista

Nas cidades afetadas há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, e vale até a manhã de terça-feira (14)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 jan 2025 às 10:46

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 10:46

Novo alerta de chuvas para o Espírito Santo
Novo alerta de chuvas para o Espírito Santo compreende 58 cidades Crédito: Reprodução Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para 58 cidades do Espírito Santo nesta segunda-feira (13) — veja a lista abaixo. Segundo o órgão, há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso é válido até 10h de terça-feira (14).

Alerta amarelo

O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 58 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Confira a lista de municípios:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Água Doce do Norte; 
  3. Águia Branca; 
  4. Alfredo Chaves; 
  5. Alto Rio Novo; 
  6. Aracruz; 
  7. Baixo Guandu; 
  8. Barra de São Francisco; 
  9. Boa Esperança; 
  10. Brejetuba; 
  11. Cariacica; 
  12. Castelo; 
  13. Colatina; 
  14. Conceição da Barra; 
  15. Conceição do Castelo; 
  16. Domingos Martins; 
  17. Ecoporanga; 
  18. Fundão; 
  19. Governador Lindenberg; 
  20. Ibatiba; 
  21. Ibiraçu; 
  22. Ibitirama; 
  23. Irupi; 
  24. Itaguaçu; 
  25. Itarana; 
  26. Iúna; 
  27. Jaguaré; 
  28. João Neiva; 
  29. Laranja da Terra; 
  30. Linhares; 
  31. Mantenópolis; 
  32. Marechal Floriano; 
  33. Marilândia; 
  34. Montanha; 
  35. Mucurici; 
  36. Muniz Freire; 
  37. Nova Venécia; 
  38. Pancas; 
  39. Pedro Canário; 
  40. Pinheiros; 
  41. Ponto Belo; 
  42. Rio Bananal; 
  43. Santa Leopoldina; 
  44. Santa Maria de Jetibá; 
  45. Santa Teresa; 
  46. São Domingos do Norte; 
  47. São Gabriel da Palha; 
  48. São Mateus; 
  49. São Roque do Canaã; 
  50. Serra; 
  51. Sooretama; 
  52. Vargem Alta; 
  53. Venda Nova do Imigrante; 
  54. Viana; 
  55. Vila Pavão; 
  56. Vila Valério; 
  57. Vila Velha; 
  58. Vitória.

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e de descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Impacto das chuvas no ES

A Defesa Civil do Espírito Santo divulgou na manhã desta segunda-feira (13) um boletim extraordinário com atualizações sobre a situação provocada pelas chuvas intensas que assolaram o Estado na última semana. Segundo o relatório, 733 pessoas ainda estão desalojadas e 68 desabrigadas. Santa Leopoldina, Alegre, Rio Bananal e Irupi decretaram situação de emergência. Os municípios mais afetados incluem Cachoeiro de Itapemirim, com 255 desalojados, Irupi, com 140 e Santa Leopoldina, com 113. 
O boletim indica níveis altos de risco de deslizamentos em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Além disso, Linhares enfrenta alto risco de alagamentos, com possibilidade de inundações. Em Vitória, Cariacica e Domingos Martins, há risco moderado de deslizamentos.

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