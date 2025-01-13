Novo alerta de chuvas para municípios do ES; veja se sua cidade está na lista

Alerta amarelo
O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 58 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Confira a lista de municípios:
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Aracruz;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Boa Esperança;
- Brejetuba;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição da Barra;
- Conceição do Castelo;
- Domingos Martins;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itarana;
- Iúna;
- Jaguaré;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Montanha;
- Mucurici;
- Muniz Freire;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Ponto Belo;
- Rio Bananal;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São Mateus;
- São Roque do Canaã;
- Serra;
- Sooretama;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Pavão;
- Vila Valério;
- Vila Velha;
- Vitória.
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e de descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).