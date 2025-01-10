Veja a situação das estradas no ES após interdições devido às chuvas

Parte de estrada cedeu após chuvas em comunidade rural de Ibitirama Crédito: Leitor | A Gazeta

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde terça-feira (7) têm provocado transtornos e prejuízos em diversas regiões, e causaram quedas de barreiras e interdições totais ou parciais em rodovias que cortam o Estado. Apesar de alguns pontos já terem sido liberados, outros permanecem bloqueados, sem previsão de normalização.

Deslizamentos de terra provocaram interdição total na rodovia entre Divino de São Lourenço e Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, na noite de quarta-feira (8). Segundo o Coordenador da Defesa Civil, Ilson Oliveira Silva, máquinas trabalham nos pontos de bloqueio para a liberação da via. No interior de Ibitirama também houve queda de barreiras e até uma estrada rural cedeu.

Rodovias estaduais

Segundo relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h desta sexta, a rodovia ES 245, que conecta Linhares a Rio Bananal, está completamente interditada devido ao acúmulo de água sobre a pista, sem previsão de normalização. Já na ES 124, em Aracruz, uma estrada rural foi rompida, deixando a via intransitável. A queda de barreiras e árvores também afetou a mobilidade na região.

Além disso, rodovias como a ES 080 (Colatina x São Domingos do Norte), ES-137 (São Domingos do Norte x São Gabriel da Palha) e ES 164 (Mantenópolis x Alto Rio Novo) enfrentam riscos de quedas de barreiras, conforme o relatório da Defesa Civil. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela reportagem de A Gazeta para informações atualizadas, porém, um retorno não foi enviado.

Rodovias federais

Na BR 101, ocorrências foram registradas no km 135, em Linhares, e no km 432, em Presidente Kennedy, na quinta-feira (9), mas segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Emerson Pestana, já foram resolvidas. A PRF disse que não há interdições nas rodovias federais do estado devido a ocorrências causadas pelas chuvas nesta sexta-feira.

A informação foi reforçada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) "Atualmente não há trechos em rodovias federais sob administração do Dnir interrompidos em decorrência das chuvas que atingem o estado", informou o departamento.

Alertas e orientações

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Emerson Pestana, ressaltou o risco de aquaplanagem durante as chuvas. “A mistura de óleo e água na pista deixa o solo mais escorregadio, aumentando o perigo de perda de aderência dos pneus”, afirmou.

A Defesa Civil Estadual alerta para a possibilidade de novos deslizamentos de terra e enchentes, principalmente em áreas com encostas instáveis e solo saturado. A população deve redobrar a atenção ao transitar por regiões afetadas e seguir orientações das autoridades.