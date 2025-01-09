Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem trégua

Temporal de três horas deixa bairros alagados em Linhares

Diversos locais tiveram ruas tomadas pela água e a situação também é complicada no interior do município. Choveu muito na tarde desta quinta (9)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 jan 2025 às 20:52

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 20:52

Ruas e bairros ficaram alagados na tarde desta quinta-feira (9), durante uma forte tempestade que atingiu a cidade Linhares, no Norte do Espírito Santo. 17 pessoas precisaram sair de casa. 
No bairro Bebedouro, alguns moradores enfrentaram água na altura da cintura. No Centro da cidade, motoristas precisaram empurrar carros que ficaram presos no meio da água que subiu rapidamente. Já em Interlagos, ruas também ficaram alagadas. Vias laterais da BR 101 foram inundadas e interditadas devido a "bolsões" de água. A situação é igualmente caótica no interior do município, como na Estrada de Regência, onde a chuva causou um atoleiro na estrada vicinal.
A Prefeitura de Linhares informou que equipes estão atuando em várias regiões da cidade e permanecerão em regime de plantão 24 horas devido às fortes chuvas que atingem o município. 
“Várias frentes de serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos estão atuando nos pontos mais críticos, como Centro, Aviso, Shell, Interlagos e a comunidade do Olaria, além das localidades do interior, como Bebedouro, Povoação e Regência”, informou a Prefeitura de Linhares.
Segundo a prefeitura, "as equipes de acolhimento da secretaria municipal de Assistência Social estão de prontidão e em caso de necessidade as famílias desalojadas ou desabrigadas serão levadas para o ginásio do bairro Conjunto Juparanã".
A administração comunicou que "equipes de saúde também estão mobilizadas para atender casos de urgência e emergência, principalmente dos pacientes que exigem cuidados especiais e residem no interior do município".
Segundo a prefeitura, até o momento, 17 pessoas – três famílias – precisaram sair de suas residências. Uma família, 7 pessoas, foi levada para a Casa de Acolhida de Linhares onde recebem assistência da prefeitura. Todos moram na localidade de Olaria.
A Prefeitura de Linhares informou que o Rio Doce atingiu 3,72 metros, "ultrapassando a cota de inundação. A Defesa Civil pede estado de atenção e qualquer emergência deve ser comunicada pelos telefones 27 98115 0511; 153 da Guarda Civil Municipal e 193, do Corpo de Bombeiros", comunicou.

+ Reportagens

Casal do ES morre em acidente de moto ao voltar de férias na Argentina

Carros são arrastados em inundação causada por chuva em Irupi

Deslizamento de terra atinge casas e deixa desabrigados em Muniz Freire

ES registra mais de 300 pessoas desalojadas devido às chuvas

Queda de árvore e vias alagadas bloqueiam a BR 101 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados