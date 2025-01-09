Temporal de três horas deixa bairros alagados em Linhares

Ruas e bairros ficaram alagados na tarde desta quinta-feira (9), durante uma forte tempestade que atingiu a cidade Linhares , no Norte do Espírito Santo . 17 pessoas precisaram sair de casa.

No bairro Bebedouro, alguns moradores enfrentaram água na altura da cintura. No Centro da cidade, motoristas precisaram empurrar carros que ficaram presos no meio da água que subiu rapidamente. Já em Interlagos, ruas também ficaram alagadas. Vias laterais da BR 101 foram inundadas e interditadas devido a "bolsões" de água. A situação é igualmente caótica no interior do município, como na Estrada de Regência, onde a chuva causou um atoleiro na estrada vicinal.

A Prefeitura de Linhares informou que equipes estão atuando em várias regiões da cidade e permanecerão em regime de plantão 24 horas devido às fortes chuvas que atingem o município.

“Várias frentes de serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos estão atuando nos pontos mais críticos, como Centro, Aviso, Shell, Interlagos e a comunidade do Olaria, além das localidades do interior, como Bebedouro, Povoação e Regência”, informou a Prefeitura de Linhares.

Segundo a prefeitura, "as equipes de acolhimento da secretaria municipal de Assistência Social estão de prontidão e em caso de necessidade as famílias desalojadas ou desabrigadas serão levadas para o ginásio do bairro Conjunto Juparanã".

A administração comunicou que "equipes de saúde também estão mobilizadas para atender casos de urgência e emergência, principalmente dos pacientes que exigem cuidados especiais e residem no interior do município".

Segundo a prefeitura, até o momento, 17 pessoas – três famílias – precisaram sair de suas residências. Uma família, 7 pessoas, foi levada para a Casa de Acolhida de Linhares onde recebem assistência da prefeitura. Todos moram na localidade de Olaria.