Casal do ES morre em acidente de moto ao voltar de férias na Argentina

Um casal de capixabas morreu em acidente de moto ocorrido na quarta-feira (8), no km 299 da BR 277, próximo ao município de Prudentópolis, no Paraná. Flávio Alves dos Santos, de 47 anos, e Márcia Bento Alves, de 45 anos, eram naturais de Atílio Vivácqua, cidade localizada na região Sul do Espírito Santo, mas moravam em Marataízes, no Litoral Sul. Nas redes sociais, os dois registravam as viagens de moto que realizavam com frequência.
Flávio e Márcia voltavam de uma viagem de férias na Argentina e estavam a caminho de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em uma curva acentuada, o condutor perdeu o controle e os dois caíram. Flávio foi socorrido por uma ambulância da concessionária Via Araucária, responsável pela BR 277, mas morreu após uma parada cardíaca. Márcia morreu ainda no local. O casal deixa um filho de 18 anos.
Vítimas eram servidores públicos
Flávio era motorista do transporte escolar de Marataízes, enquanto Flávia era professora da rede municipal. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Marataízes lamentou a perda dos servidores. "Em nome de toda a Prefeitura Municipal de Marataízes e da Secretaria de Educação, prestamos nossas condolências aos familiares e amigos", diz a publicação.