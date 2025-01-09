Casal do ES morre em acidente de moto ao voltar de férias na Argentina

Flávio e Márcia voltavam de uma viagem de férias na Argentina e estavam a caminho de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em uma curva acentuada, o condutor perdeu o controle e os dois caíram. Flávio foi socorrido por uma ambulância da concessionária Via Araucária, responsável pela BR 277, mas morreu após uma parada cardíaca. Márcia morreu ainda no local. O casal deixa um filho de 18 anos.