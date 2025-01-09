Queda de árvore e vias alagadas bloqueiam a BR 101 em Linhares

Motoristas que trafegam pela BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, precisaram redobrar a atenção nesta quarta-feira (9): a rodovia chegou a ficar bloqueada no km 135, próximo a um posto de combustível, devido à queda de uma árvore. Além disso, há bolsões de água na pista lateral nos km's 149 e 200, no perímetro urbano do mesmo município. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O comunicado da interdição da BR 101 foi dado por volta de 17h. Às 17h55, a rodovia já havia sido totalmente liberada, segundo a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, que passou no trecho.
ATUALIZAÇÃO - O texto foi atualizado com a informação de que o trecho bloqueado já foi liberado