ES registra mais de 300 pessoas desalojadas devido às chuvas

Rio Bananal registrou mais de 100mm de acumulado de chuvas Crédito: Leitor A Gazeta

Espírito Santo já tem 320 pessoas desalojadas devido às fortes chuvas registradas ao longo desta semana. Os dados, divulgados no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, às 18 hpras desta quinta-feira (9), aponta ainda haver 26 desabrigados no Estado. O número pode aumentar, pois em alguns municípios há dificuldade em atualizar as informações.

Conforme a análise dos dados, a região mais afetada é Rio Bananal, no Norte do Estado. No município, um temporal, entre a noite de quarta-feira (8) e a madrugada de quinta-feira (9), causou o transbordamento do rio que leva o nome da cidade e deixou 200 desalojados.

A cidade, inclusive, teve o maior acumulado de chuva na quinta-feira (9), com 125,4 mm. O grande volume de chuvas em Rio Bananal causou o rompimento de uma barragem, forçando a remoção de várias famílias devido à inundação. Confira os municípios que foram afetados:

Barra de São Francisco: 2 desalojados

2 desalojados Venda Nova do Imigrante: 4 desalojados

4 desalojados Mimoso do Sul: 27 desalojados

27 desalojados João Neiva: 9 desabrigados

9 desabrigados Aracruz: 23 desalojados

23 desalojados São Domingos do Norte: 5 desalojados

5 desalojados Rio Bananal: 200 desalojados e 12 desabrigados

200 desalojados e 12 desabrigados Santa Teresa: 4 desalojados

4 desalojados Iúna: 12 desalojados

12 desalojados Santa Maria de Jetibá: 7 desalojados e 2 desabrigados

7 desalojados e 2 desabrigados Santa Leopoldina: 30 desalojados e 1 desabrigado

30 desalojados e 1 desabrigado Muniz Freire: 6 desalojados

Diferença entre desalojados e desabrigados Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo. Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Serrana, Norte e Noroeste

Em Santa Teresa , também a Região Serrana, o rio que passa pela sede do município atingiu a cota de inundação e a água chegou em algumas casas. Um morador filmou a água quase atingindo o topo de uma ponte (veja abaixo).

TV Gazeta, informou que, no Centro-Norte, havia 40% de chances de ocorrerem precipitações entre 90 a 100 milímetros. A situação já era esperada e alertada pela Defesa Civil. Na terça-feira (7), o coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a

“O Centro-Norte tem 40% de chance de ter forte acúmulo, mas tem chuva no Estado todo com destaque para amanhã (quarta) e quinta-feira (9). E já vem no último mês com bastante chuva, então o solo está muito fraco. Mas tem expectativa para Serrana e Estado todo. Volto a falar que o Sul tem geografia diferente. Já choveu bastante e tem que ter cuidado com o deslocamento de terra e movimento de terra”, indicou Cerqueira.

Mais alertas de chuvas

A precipitação afeta o Espírito Santo desde o começo da semana e não há previsão para o fim, com dois novos alertas em vigor. Ambos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando chance de chuvas intensas em todo o Espírito Santo ao menos até a manhã de sexta-feira (10).

Os avisos, porém, podem ser renovados por mais tempo, uma vez que há previsão de chuva forte até domingo (12). Segundo o instituto, todas as cidades estão sob alerta, mas municípios das regiões Norte e Serrana têm maior risco, podendo acumular até 100 mm de chuva.

Inmet emite novos alertas para o Estado: risco é maior nas regiões Norte e Serrana Crédito: Reprodução | Inmet