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Boletim da Defesa Civil

ES registra mais de 300 pessoas desalojadas devido às chuvas

O Espírito Santo enfrenta fortes chuvas desde o começo da semana, o que já deixou diversas regiões debaixo d'água
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 jan 2025 às 19:23

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 19:23

Rio Bananal registrou mais de 100mm de acumulado de chuvas
Rio Bananal registrou mais de 100mm de acumulado de chuvas Crédito: Leitor A Gazeta
Espírito Santo já tem 320 pessoas desalojadas devido às fortes chuvas registradas ao longo desta semana. Os dados, divulgados no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, às 18 hpras desta quinta-feira (9), aponta ainda haver 26 desabrigados no Estado. O número pode aumentar, pois em alguns municípios há dificuldade em atualizar as informações.
Conforme a análise dos dados, a região mais afetada é Rio Bananal, no Norte do Estado. No município, um temporal, entre a noite de quarta-feira (8) e a madrugada de quinta-feira (9), causou o transbordamento do rio que leva o nome da cidade e deixou 200 desalojados.
A cidade, inclusive, teve o maior acumulado de chuva na quinta-feira (9), com 125,4 mm. O grande volume de chuvas em Rio Bananal causou o rompimento de uma barragem, forçando a remoção de várias famílias devido à inundação. Confira os municípios que foram afetados:
  • Barra de São Francisco: 2 desalojados
  • Venda Nova do Imigrante: 4 desalojados
  • Mimoso do Sul: 27 desalojados
  • João Neiva: 9 desabrigados
  • Aracruz: 23 desalojados
  • São Domingos do Norte: 5 desalojados
  • Rio Bananal: 200 desalojados e 12 desabrigados
  • Santa Teresa: 4 desalojados
  • Iúna: 12 desalojados
  • Santa Maria de Jetibá: 7 desalojados e 2 desabrigados
  • Santa Leopoldina: 30 desalojados e 1 desabrigado
  • Muniz Freire: 6 desalojados

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo. 

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Serrana, Norte e Noroeste

A regiões Norte, Noroeste e Serrana são as que mais estão sofrendo com fortes chuvas. Há registros de quedas de árvores, elevação de rios e inundação de casas. Em Santa Leopoldina, na parte Serrana capixaba, um homem de 54 anos acabou caindo em uma enchente e precisou ser resgatado de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 
Em Santa Teresa, também a Região Serrana, o rio que passa pela sede do município atingiu a cota de inundação e a água chegou em algumas casas. Um morador filmou a água quase atingindo o topo de uma ponte (veja abaixo).
A situação de calamidade causada pelo acumulo de água afetou até as estradas. Em Linhares, na BR 101, uma árvore caiu no meio da via e outras partes ficaram alagadas. 
A situação já era esperada e alertada pela Defesa Civil. Na terça-feira (7), o coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, em entrevista para a TV Gazetainformou que, no Centro-Norte, havia 40% de chances de ocorrerem precipitações entre 90 a 100 milímetros. 
“O Centro-Norte tem 40% de chance de ter forte acúmulo, mas tem chuva no Estado todo com destaque para amanhã (quarta) e quinta-feira (9). E já vem no último mês com bastante chuva, então o solo está muito fraco. Mas tem expectativa para Serrana e Estado todo. Volto a falar que o Sul tem geografia diferente. Já choveu bastante e tem que ter cuidado com o deslocamento de terra e movimento de terra”, indicou Cerqueira.

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Mais alertas de chuvas

A precipitação afeta o Espírito Santo desde o começo da semana e não há previsão para o fim, com dois novos alertas em vigor. Ambos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando chance de chuvas intensas em todo o Espírito Santo ao menos até a manhã de sexta-feira (10).
Os avisos, porém, podem ser renovados por mais tempo, uma vez que há previsão de chuva forte até domingo (12). Segundo o instituto, todas as cidades estão sob alerta, mas municípios das regiões Norte e Serrana têm maior risco, podendo acumular até 100 mm de chuva.
Inmet emite novos alertas para o ES; risco é maior nas regiões Norte e Serrana
Inmet emite novos alertas para o Estado: risco é maior nas regiões Norte e Serrana Crédito: Reprodução | Inmet
Os alertas emitidos pelo Inmet podem alcançar três graus: amarelo, laranja ou vermelho. Todas as cidades do Estado receberam o alerta amarelo, de menor risco, mas 58 estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessa região, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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