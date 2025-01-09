ES registra mais de 300 pessoas desalojadas devido às chuvas

O Espírito Santo
já tem 320 pessoas desalojadas devido às fortes chuvas registradas ao longo desta semana. Os dados, divulgados no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, às 18 hpras desta quinta-feira (9), aponta ainda haver 26 desabrigados no Estado. O número pode aumentar, pois em alguns municípios há dificuldade em atualizar as informações.
Conforme a análise dos dados, a região mais afetada é Rio Bananal, no Norte do Estado. No município, um temporal, entre a noite de quarta-feira (8) e a madrugada de quinta-feira (9), causou o transbordamento do rio que leva o nome da cidade e deixou 200 desalojados.
A cidade, inclusive, teve o maior acumulado de chuva na quinta-feira (9), com 125,4 mm. O grande volume de chuvas em Rio Bananal causou o rompimento de uma barragem, forçando a remoção de várias famílias devido à inundação. Confira os municípios que foram afetados:
Em Santa Teresa
, também a Região Serrana, o rio que passa pela sede do município atingiu a cota de inundação e a água chegou em algumas casas. Um morador filmou a água quase atingindo o topo de uma ponte (veja abaixo).
“O Centro-Norte tem 40% de chance de ter forte acúmulo, mas tem chuva no Estado todo com destaque para amanhã (quarta) e quinta-feira (9). E já vem no último mês com bastante chuva, então o solo está muito fraco. Mas tem expectativa para Serrana e Estado todo. Volto a falar que o Sul tem geografia diferente. Já choveu bastante e tem que ter cuidado com o deslocamento de terra e movimento de terra”, indicou Cerqueira.
A precipitação afeta o Espírito Santo desde o começo da semana e não há previsão para o fim, com dois novos alertas em vigor. Ambos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando chance de chuvas intensas em todo o Espírito Santo ao menos até a manhã de sexta-feira (10).
Os avisos, porém, podem ser renovados por mais tempo, uma vez que há previsão de chuva forte até domingo (12). Segundo o instituto, todas as cidades estão sob alerta, mas municípios das regiões Norte e Serrana têm maior risco, podendo acumular até 100 mm de chuva.
Os alertas emitidos pelo Inmet podem alcançar três graus: amarelo, laranja ou vermelho. Todas as cidades do Estado receberam o alerta amarelo, de menor risco, mas 58 estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessa região, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.