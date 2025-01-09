Chuva bloqueia estradas, isola comunidades e deixa desalojados no Sul do ES

Deslizamentos de terra bloquearam estradas em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Vargem Alta

As chuvas de quarta-feira (8) danificaram estradas e deixaram comunidades isoladas em Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo. Dez pessoas ficaram desalojadas. As áreas mais afetadas incluem as localidades de São José de Fruteiras, Capivara, Sumidouro, Jacutinga, Pombal de Baixo, Pombal de Cima, Castelinho, Departamento, Ayd, Morro do Sal, Jaciguá, Claros Dias, Pedra Branca, Santo Antônio e Santana.

A prefeitura municipal afirma ter mobilizado equipes de emergência desde a noite de quarta-feira (8) para recuperar os acessos nas regiões mais afetadas pela chuva. Até o momento, já foram liberadas as principais vias nas localidades de Pedra Branca e Santo Antônio. Já as comunidades de Sumidouro, Alto Castelinho, Vila Calegari, Capivara e Jacutinga seguem isoladas. A Defesa Civil e as secretarias municipais informam que estão realizando atendimento às áreas afetadas.

O município permanece sob alerta de risco alto de tempestades, com previsão de chuvas intensas até segunda-feira (13). A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção para o perigo de alagamentos, deslizamentos de terra, interrupção no fornecimento de energia elétrica e queda de galhos e árvores.

Danos também em Alegre

Em Alegre , também no Sul do Estado, a Defesa Civil registrou um acumulado de 33 milímetros de chuva, o que é considerado um volume moderado. Foram registrados danos em ruas e imóvei, além de alagamentos, sendo os mais afetados os distritos de Anutiba, Araraí, a comunidade da Placa e Rive.

De acordo com a Assistência Social da cidade, 73 famílias foram afetadas diretamente, totalizando 144 pessoas. Entre essas, 15 famílias estão desalojadas, totalizando 25 pessoas. A prefeitura municipal afirma estar realizando monitoramento, evacuação e apoio às famílias afetadas, além de desobstrução de vias e drenagem.