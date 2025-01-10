Chuva no ES: viagens de ônibus para Santa Leopoldina são canceladas

Viagens de ônibus que aconteceriam nesta sexta-feira (10) e no sábado (11) entre Vitória e Santa Leopoldina, na Região Serrana capixaba, foram canceladas pela Viação Lírio dos Vales, considerando as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias. A empresa utilizou as redes sociais para informar que os horários para os trajetos nos dois sentidos foram cancelados.
Imagens feitas por moradores da cidade mostram o estrago causado pela chuva. Houve transbordamento do Rio Santa Maria da Vitória, queda de muro em residências e em um galpão, além de queda de árvores.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, há risco de movimento de massa, ou seja, deslizamento de terra em Santa Leopoldina. 70 pessoas estão desalojadas e uma pessoa é considerada desabrigada.