ES tem 2 novos alertas de chuva e vento; veja se sua cidade está na lista

Inmet renova alertas de chuvas para o Espírito Santo: um amarelo e outro laranja Crédito: Reprodução Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas para o Espírito Santo , válidos até 10h de sábado (11). Nos municípios afetados há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.

Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo, laranja ou vermelho. No Estado, 26 cidades estão sob alerta amarelo, de menor risco. Nesses municípios, a chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Há também 23 cidades que estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Cidades em alerta amarelo:

Afonso Cláudio; Águia Branca; Alto Rio Novo; Aracruz; Baixo Guandu; Barra de São Francisco; Brejetuba; Colatina; Fundão; Governador Lindenberg; Ibiraçu; Itaguaçu; Itarana; João Neiva; Laranja da Terra; Linhares; Mantenópolis; Marilândia; Pancas; Rio Bananal; Santa Leopoldina; Santa Maria de Jetibá; Santa Teresa; São Domingos do Norte; São Roque do Canaã; Serra.



Cidades em alerta laranja:

Água Doce do Norte; Águia Branca; Aracruz; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Conceição da Barra; Ecoporanga; Governador Lindenberg; Jaguaré; Linhares; Montanha; Mucurici; Nova Venécia; Pedro Canário; Pinheiros; Ponto Belo; Rio Bananal; São Domingos do Norte; São Gabriel da Palha; São Mateus; Sooretama; Vila Pavão; Vila Valério.

