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ES tem 2 novos alertas de chuva e vento; veja se sua cidade está na lista

Avisos são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e valem até a manhã de sábado (11)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

10 jan 2025 às 10:54

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 10:54

Inmet renova alerta de chuvas para o ES
Inmet renova alertas de chuvas para o Espírito Santo: um amarelo e outro laranja Crédito: Reprodução Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas para o Espírito Santo, válidos até 10h de sábado (11). Nos municípios afetados há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.
Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo, laranja ou vermelho. No Estado, 26 cidades estão sob alerta amarelo, de menor risco. Nesses municípios, a chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Há também 23 cidades que estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. 

Cidades em alerta amarelo:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Águia Branca; 
  3. Alto Rio Novo; 
  4. Aracruz; 
  5. Baixo Guandu; 
  6. Barra de São Francisco; 
  7. Brejetuba; 
  8. Colatina; 
  9. Fundão; 
  10. Governador Lindenberg; 
  11. Ibiraçu; 
  12. Itaguaçu; 
  13. Itarana; 
  14. João Neiva; 
  15. Laranja da Terra; 
  16. Linhares; 
  17. Mantenópolis; 
  18. Marilândia; 
  19. Pancas; 
  20. Rio Bananal; 
  21. Santa Leopoldina; 
  22. Santa Maria de Jetibá; 
  23. Santa Teresa; 
  24. São Domingos do Norte; 
  25. São Roque do Canaã; 
  26. Serra.

Cidades em alerta laranja:

  1. Água Doce do Norte; 
  2. Águia Branca; 
  3. Aracruz; 
  4. Barra de São Francisco; 
  5. Boa Esperança; 
  6. Conceição da Barra; 
  7. Ecoporanga; 
  8. Governador Lindenberg; 
  9. Jaguaré; 
  10. Linhares; 
  11. Montanha; 
  12. Mucurici; 
  13. Nova Venécia; 
  14. Pedro Canário; 
  15. Pinheiros; 
  16. Ponto Belo; 
  17. Rio Bananal; 
  18. São Domingos do Norte; 
  19. São Gabriel da Palha; 
  20. São Mateus; 
  21. Sooretama; 
  22. Vila Pavão; 
  23. Vila Valério.
A chuva que atinge o Espírito Santo causa transtornos desde a última terça-feira (7) e segue exigindo atenção dos capixabas. A Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida pela sigla ZCAS, é a responsável pela chuva forte que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias.
Um corredor de nuvens se forma entre alguns Estados e traz muita chuva para a região onde o Espírito Santo está localizado. O Inmet e a empresa Climatempo apontam que há previsão de chuva forte em todo o território capixaba pelo menos até o próximo domingo (12). Neste período, há maior risco de chuva para cidades da Região Norte.

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