ES tem 2 novos alertas de chuva e vento; veja se sua cidade está na lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas para o Espírito Santo, válidos até 10h de sábado (11). Nos municípios afetados há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.
Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo, laranja ou vermelho. No Estado, 26 cidades estão sob alerta amarelo, de menor risco. Nesses municípios, a chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Há também 23 cidades que estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.
Cidades em alerta amarelo:
- Afonso Cláudio;
- Águia Branca;
- Alto Rio Novo;
- Aracruz;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Brejetuba;
- Colatina;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Ibiraçu;
- Itaguaçu;
- Itarana;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marilândia;
- Pancas;
- Rio Bananal;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Roque do Canaã;
- Serra.
Cidades em alerta laranja:
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Aracruz;
- Barra de São Francisco;
- Boa Esperança;
- Conceição da Barra;
- Ecoporanga;
- Governador Lindenberg;
- Jaguaré;
- Linhares;
- Montanha;
- Mucurici;
- Nova Venécia;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Ponto Belo;
- Rio Bananal;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São Mateus;
- Sooretama;
- Vila Pavão;
- Vila Valério.
A chuva que atinge o Espírito Santo causa transtornos desde a última terça-feira (7) e segue exigindo atenção dos capixabas. A Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida pela sigla ZCAS, é a responsável pela chuva forte que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias.
Um corredor de nuvens se forma entre alguns Estados e traz muita chuva para a região onde o Espírito Santo está localizado. O Inmet e a empresa Climatempo apontam que há previsão de chuva forte em todo o território capixaba pelo menos até o próximo domingo (12). Neste período, há maior risco de chuva para cidades da Região Norte.