Carro cai em barranco, ponte fica obstruída e ruas alagadas em Cachoeiro

O temporal que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, causou alagamentos e deslizamentos em diversos pontos da cidade na tarde de quinta-feira (9). A cheia do Rio Itapemirim alagou o bairro Coronel Borges, por exemplo, onde a água já cobria um campo de futebol e atingia o estacionamento de um supermercado.
Na Ponte de Ferro, localizada no Centro, a chuva resultou em um deslizamento de lama que impediu a passagem de carros no local. A Defesa Civil já está realizando a desobstrução da via.
Já no bairro Monte Cristo, um carro caiu em um buraco após o asfalto ceder em decorrência das chuvas. O veículo estava estacionado e ninguém ficou ferido. Ainda não há dados definitivos sobre os impactos das chuvas e se há desalojados. A Defesa Civil Municipal afirma que as equipes estão atendendo às ocorrências e seguem em alerta para atendimento da população.