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Destruição

Carro cai em barranco, ponte fica obstruída e ruas alagadas em Cachoeiro

Temporal de quinta-feira (9) causou transtornos em toda a cidade. Equipes da Defesa Civil Municipal contabilizam os prejuízos
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

09 jan 2025 às 19:32

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 19:32

Chuvas causaram transtornos em diversos pontos da cidade na quinta-feira (9)
Chuvas causaram transtornos em diversos pontos da cidade na quinta-feira (9) Crédito: TV Gazeta Sul / Leitor/AGazeta
O temporal que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, causou alagamentos e deslizamentos em diversos pontos da cidade na tarde de quinta-feira (9). A cheia do Rio Itapemirim alagou o bairro Coronel Borges, por exemplo, onde a água já cobria um campo de futebol e atingia o estacionamento de um supermercado. 
Na Ponte de Ferro, localizada no Centro, a chuva resultou em um deslizamento de lama que impediu a passagem de carros no local. A Defesa Civil já está realizando a desobstrução da via.
Já no bairro Monte Cristo, um carro caiu em um buraco após o asfalto ceder em decorrência das chuvas. O veículo estava estacionado e ninguém ficou ferido. Ainda não há dados definitivos sobre os impactos das chuvas e se há desalojados. A Defesa Civil Municipal afirma que as equipes estão atendendo às ocorrências e seguem em alerta para atendimento da população. 

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alagamento Cachoeiro de Itapemirim Chuva no ES defesa civil temporal ES Sul
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