Carro cai em barranco, ponte fica obstruída e ruas alagadas em Cachoeiro

Chuvas causaram transtornos em diversos pontos da cidade na quinta-feira (9) Crédito: TV Gazeta Sul / Leitor/AGazeta

O temporal que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, causou alagamentos e deslizamentos em diversos pontos da cidade na tarde de quinta-feira (9). A cheia do Rio Itapemirim alagou o bairro Coronel Borges, por exemplo, onde a água já cobria um campo de futebol e atingia o estacionamento de um supermercado.

Na Ponte de Ferro, localizada no Centro, a chuva resultou em um deslizamento de lama que impediu a passagem de carros no local. A Defesa Civil já está realizando a desobstrução da via.