Comunidade se une na limpeza para manter festa de casamento após chuvas no ES

Uma forte chuva causou alagamentos, quedas de barreiras e prejuízos em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9). Segundo moradores de Melgaço de Baixo, o temporal, que durou cerca de duas horas, causou transtornos e mobilizou a comunidade para recuperação dos danos. Uma mutirão está sendo realizado para garantir a realização de um casamento, no sábado (11), em pátio de festas que ficou inundado.

A Gazeta mostram casas da região completamente alagadas. O município está sob alerta de risco moderado para movimento de massa (deslizamentos), segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) . Vídeos enviados à reportagem demostram casas da região completamente alagadas.

De acordo com Geliana Lahass, moradora da localidade, o nível da água subiu de forma inesperada, alagando o pátio onde é realizada a festa de rodeio da região. Um casamento está marcado para ser realizado no local no sábado (11). "Foi algo que nunca vimos por aqui. Em questão de 15 a 20 minutos, o nível subiu muito rápido. Perdemos várias coisas, incluindo eletrodomésticos e equipamentos para o evento deste fim de semana", conta.

Ainda segundo a moradora, o temporal danificou estradas rurais, destruiu bueiros e provocou quedas de barreiras, deixando diversos trechos bloqueados. O campo de futebol da vila ficou totalmente submerso, e uma mercearia teve grande parte do estoque comprometida pela inundação.

Apesar da gravidade, ninguém se feriu, e a água já baixou, permitindo o início dos trabalhos de limpeza. "Hoje estamos em mutirão, com a ajuda da comunidade e das pessoas envolvidas no casamento que acontecerá amanhã (sábado). Ainda há muita lama no chão, mas estamos tentando deixar tudo pronto para o evento", disse Geliana.