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Temporal

Irupi: água vai até metade da parede das casas e moradores ficam desabrigados

Segundo a última atualização da Defesa Civil do município, 89 pessoas tiveram que deixar suas residências por riscos após as chuvas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jan 2025 às 10:32

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 10:32

A chuva forte que atingiu o município de Irupi, na Região do Caparaó capixaba, provocou alagamentos na região central da cidade na tarde de quinta-feira (9) e danificou o calçamento de vias. Em imagens flagradas durante o temporal, a água chegou na altura da metade da parede em algumas casas. Segundo a última atualização da Defesa Civil do município, 19 pessoas estão desabrigadas e 70 desalojadas.
A chuva começou por volta das 16h e durou cerca de duas horas. Ainda durante a noite de quinta-feira, equipes da prefeitura e da Defesa Civil atuaram para ajudar as famílias e comércios afetados.
As áreas mais atingidas pelos alagamentos foram Avenida Laurentina Miranda Leal e Rua Pref. Welphane Machado. Além desses pontos, a Rua Domingos Martins, Rua João da Camila, a localidade Córrego dos Loudeiros, Mirante Freitas, o bairro Jequitibá e o bairro Carolino Barbosa tiveram problemas. Em alguns locais, segundo a Defesa Civil, a água bateu na metade das casas.
De acordo com a prefeitura, a Escola Bernardo Horta está funcionando como ponto de apoio das famílias afetadas e triagem. Já o Salão Paroquial da Igreja Católica é o ponto de arrecadação de colchões, travesseiros, itens de higiene pessoal e roupas de cama.

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