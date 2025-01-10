Irupi: água vai até metade da parede das casas e moradores ficam desabrigados

A chuva forte que atingiu o município de Irupi, na Região do Caparaó capixaba, provocou alagamentos na região central da cidade na tarde de quinta-feira (9) e danificou o calçamento de vias. Em imagens flagradas durante o temporal, a água chegou na altura da metade da parede em algumas casas. Segundo a última atualização da Defesa Civil do município, 19 pessoas estão desabrigadas e 70 desalojadas.
A chuva começou por volta das 16h e durou cerca de duas horas. Ainda durante a noite de quinta-feira, equipes da prefeitura e da Defesa Civil atuaram para ajudar as famílias e comércios afetados.
As áreas mais atingidas pelos alagamentos foram Avenida Laurentina Miranda Leal e Rua Pref. Welphane Machado. Além desses pontos, a Rua Domingos Martins, Rua João da Camila, a localidade Córrego dos Loudeiros, Mirante Freitas, o bairro Jequitibá e o bairro Carolino Barbosa tiveram problemas. Em alguns locais, segundo a Defesa Civil, a água bateu na metade das casas.
De acordo com a prefeitura, a Escola Bernardo Horta está funcionando como ponto de apoio das famílias afetadas e triagem. Já o Salão Paroquial da Igreja Católica é o ponto de arrecadação de colchões, travesseiros, itens de higiene pessoal e roupas de cama.