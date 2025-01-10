Irupi: água vai até metade da parede das casas e moradores ficam desabrigados

A chuva começou por volta das 16h e durou cerca de duas horas. Ainda durante a noite de quinta-feira, equipes da prefeitura e da Defesa Civil atuaram para ajudar as famílias e comércios afetados.

As áreas mais atingidas pelos alagamentos foram Avenida Laurentina Miranda Leal e Rua Pref. Welphane Machado. Além desses pontos, a Rua Domingos Martins, Rua João da Camila, a localidade Córrego dos Loudeiros, Mirante Freitas, o bairro Jequitibá e o bairro Carolino Barbosa tiveram problemas. Em alguns locais, segundo a Defesa Civil, a água bateu na metade das casas.