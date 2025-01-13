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Esquadrão antibombas detona artefato suspeito em mata no Norte do ES

Objeto com pavio, supostamente explosivo, foi achado no mesmo local onde, no domingo (12), bandidos trocaram tiros com policiais
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

13 jan 2025 às 19:28

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 19:28

Um artefato explosivo foi detonado na manhã desta segunda-feira (13) pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar, próximo a uma área de mata no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.
Esquadrão antibombas detona artefato suspeito em mata no Norte do ES
Artefato supostamente explosivo foi detonado por equipe especial da PM Crédito: Polícia Militar
De acordo com a Polícia Militar, os policiais que estavam de serviço na cidade foram informados de que, no domingo (12), duas motos haviam sido recuperadas no bairro, sendo uma delas roubada. Durante a ocorrência, houve troca de tiros entre suspeitos e PMs, e os indivíduos fugiram pela mata do bairro. Nesta segunda (13), uma equipe retornou ao local para realizar uma varredura e encontrou um artefato com pavio, supostamente explosivo.
Diante da situação, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME), sediado em Vitória, foi acionado e se deslocou até Sooretama. A equipe realizou a destruição controlada do objeto suspeito.

Moto roubada em Linhares

No domingo (12), dois homens em uma moto roubaram outra motocicleta em Linhares, também na Região Norte, e fugiram para uma região de mata no bairro Salvador, em Sooretama. A PM foi acionada e surpreendeu os suspeitos, que trocaram tiros com os policiais. Apesar da ação, os suspeitos conseguiram escapar pela área de mata.
Esquadrão antibombas detona artefato suspeito em mata no Norte do ES
Motos que foram apreendidas em ação da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Duas motos foram apreendidas: uma por ser produto de roubo e outra por ter sido utilizada no crime. Como a ocorrência foi realizada à noite, os policiais comunicaram a situação à equipe de serviço da manhã desta segunda-feira (13). Ao retornar ao local para realizar uma varredura, os policiais encontraram o suposto artefato explosivo.

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