Esquadrão antibombas detona artefato suspeito em mata no Norte do ES

Um artefato explosivo foi detonado na manhã desta segunda-feira (13) pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar, próximo a uma área de mata no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais que estavam de serviço na cidade foram informados de que, no domingo (12), duas motos haviam sido recuperadas no bairro, sendo uma delas roubada. Durante a ocorrência, houve troca de tiros entre suspeitos e PMs, e os indivíduos fugiram pela mata do bairro. Nesta segunda (13), uma equipe retornou ao local para realizar uma varredura e encontrou um artefato com pavio, supostamente explosivo.
Diante da situação, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME), sediado em Vitória, foi acionado e se deslocou até Sooretama. A equipe realizou a destruição controlada do objeto suspeito.
Moto roubada em Linhares
No domingo (12), dois homens em uma moto roubaram outra motocicleta em Linhares, também na Região Norte, e fugiram para uma região de mata no bairro Salvador, em Sooretama. A PM foi acionada e surpreendeu os suspeitos, que trocaram tiros com os policiais. Apesar da ação, os suspeitos conseguiram escapar pela área de mata.
Duas motos foram apreendidas: uma por ser produto de roubo e outra por ter sido utilizada no crime. Como a ocorrência foi realizada à noite, os policiais comunicaram a situação à equipe de serviço da manhã desta segunda-feira (13). Ao retornar ao local para realizar uma varredura, os policiais encontraram o suposto artefato explosivo.