Esquadrão antibombas detona artefato suspeito em mata no Norte do ES

Artefato supostamente explosivo foi detonado por equipe especial da PM Crédito: Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, os policiais que estavam de serviço na cidade foram informados de que, no domingo (12), duas motos haviam sido recuperadas no bairro, sendo uma delas roubada. Durante a ocorrência, houve troca de tiros entre suspeitos e PMs, e os indivíduos fugiram pela mata do bairro. Nesta segunda (13), uma equipe retornou ao local para realizar uma varredura e encontrou um artefato com pavio, supostamente explosivo.

Diante da situação, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME), sediado em Vitória, foi acionado e se deslocou até Sooretama. A equipe realizou a destruição controlada do objeto suspeito.

Moto roubada em Linhares

No domingo (12), dois homens em uma moto roubaram outra motocicleta em Linhares , também na Região Norte, e fugiram para uma região de mata no bairro Salvador, em Sooretama. A PM foi acionada e surpreendeu os suspeitos, que trocaram tiros com os policiais. Apesar da ação, os suspeitos conseguiram escapar pela área de mata.

Motos que foram apreendidas em ação da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar