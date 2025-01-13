Suspeito de assaltar boate é encontrado morto em rodovia de Colatina

Um homem foi encontrado morto com perfurações de tiros no meio da ES 080, na altura do bairro Quinze de Outubro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (13). Enquanto os policiais militares estavam no local, uma testemunha apareceu dizendo que o homem caído havia participado de um assalto a uma boate poucas horas antes.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, estava de capacete. Apesar disso, nenhuma moto foi vista no local. Perto do corpo estava a placa de um veículo.
Segundo a PM, um homem chegou ao local e disse que o rapaz caído teria participado de um assalto a uma boate momentos antes, por volta de 1h. Ele alegou que não conseguiu acionar a corporação por falta de sinal telefônico e foi orientado a comparecer à delegacia para registrar o roubo.
Na delegacia, o homem disse para a PM que é responsável pela boate e que dois homens utilizando balaclavas entraram no local e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma submetralhadora. Ele afirmou, ainda, que a dupla levou uma quantia de cerca de mil reais e que depois saiu rapidamente, sem causar mais danos ao estabelecimento e aos frequentadores.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem disse que o rapaz caído era o que estava com a submetralhadora no momento do assalto. A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.