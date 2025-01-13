Suspeito de assaltar boate é encontrado morto em rodovia de Colatina

Segundo a PM, um homem chegou ao local e disse que o rapaz caído teria participado de um assalto a uma boate momentos antes, por volta de 1h. Ele alegou que não conseguiu acionar a corporação por falta de sinal telefônico e foi orientado a comparecer à delegacia para registrar o roubo.

Na delegacia, o homem disse para a PM que é responsável pela boate e que dois homens utilizando balaclavas entraram no local e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma submetralhadora. Ele afirmou, ainda, que a dupla levou uma quantia de cerca de mil reais e que depois saiu rapidamente, sem causar mais danos ao estabelecimento e aos frequentadores.