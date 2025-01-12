Idoso morre após casa pegar fogo em Colatina

Uma casa foi atingida por um incêndio neste domingo (12) no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Dentro dela, os bombeiros encontraram o corpo de um idoso, identificado pela polícia como José Firmino, de 82 anos.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Colatina, após o acionamento, as viaturas prosseguiram para o local para combater o incêndio. Ao chegar na residência e iniciar o combate, a vítima foi encontrada sem sinais vitais. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) foram acionadas para averiguação do caso.
De acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicinal Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil. A PM ainda não se manifestou.