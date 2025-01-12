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Bairro Ayrton Senna

Idoso morre após casa pegar fogo em Colatina

A vítima foi encontrada sem vida quando os bombeiros chegaram ao local. Caso aconteceu na manhã desse domingo (12)
André Borghi

André Borghi

Publicado em 

12 jan 2025 às 16:12

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 16:12

Bombeiros foram acionados para conter incêncio em uma casa em Colatina, nesse domingo (12)
Bombeiros foram acionados para conter incêndio em uma casa em Colatina nesse domingo (12) Crédito: Redes sociais
Uma casa foi atingida por um incêndio neste domingo (12) no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Dentro dela, os bombeiros encontraram o corpo de um idoso, identificado pela polícia como José Firmino, de 82 anos.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Colatina, após o acionamento, as viaturas prosseguiram para o local para combater o incêndio. Ao chegar na residência e iniciar o combate, a vítima foi encontrada sem sinais vitais. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) foram acionadas para averiguação do caso.  
De acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicinal Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil. A PM ainda não se manifestou. 

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