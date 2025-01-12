Idoso morre após casa pegar fogo em Colatina

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Colatina, após o acionamento, as viaturas prosseguiram para o local para combater o incêndio. Ao chegar na residência e iniciar o combate, a vítima foi encontrada sem sinais vitais. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) foram acionadas para averiguação do caso.