Mulheres são feitas reféns por homem com faca em Cariacica

Ocorrência foi entregue na 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Duas mulheres foram feitas reféns por um homem de 60 anos, em aparente estado de surto, em uma residência do bairro Flexal II, em Cariacica, na tarde de sábado (11). Uma delas é a própria irmã dele.

Segundo a Polícia Militar, acionada junto ao Samu para ir ao local, foi feito contato com o indivíduo, que informou que fazia uso de medicação controlada, porém não estava consumindo-a. Ele demonstrava fala desconexa, inquietação e exaltação.

“Quando os policiais se aproximavam da casa que o homem estava trancado, ele, com uma arma branca, também se aproximava para tentar evitar a possível entrada dos militares. Em certo momento, o indivíduo correu na direção dos policiais com a faca. Foi efetuado um disparo de taser, porém ele não foi atingido e retornou para o interior da casa e se trancou.”

Em um instante de distração do homem, foi possível retirar da residência, pela janela, uma mulher muda de 47 anos. A polícia foi questionada, mas não soube informar se há algum grau de parentesco dela com as demais pessoas na casa. A outra mulher, irmã do indivíduo, conseguiu sair do imóvel correndo.

“Foi solicitado o apoio da tropa especializada em gerenciamento de crises, do Batalhão de Missões Especiais (BME), conseguiram entrar na casa e conter o homem. Ele foi levado pelo Samu ao Pronto Atendimento de Alto Lage.”

Ainda de acordo com a PMES, na residência foram apreendidos dois facões, um pé de cabra, uma talhadeira, um martelo, uma marreta, um machado e uma foice.

A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica e que o suspeito assinará um termo circunstanciado (TC) por resistência, e será liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.