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Ainda não acabou: Inmet divulga novo alerta de chuvas para o ES

Em 68 municípios do Espírito Santo pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora; confira se sua cidade está na lista
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 jan 2025 às 12:11

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 12:11

Inmet emitiu novo alerta de chuvas para 68 municípios capixabas
Inmet emitiu novo alerta de chuvas para 68 municípios capixabas Crédito: Inmet/Reprodução
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas fortes, para 68 municípios do Espírito Santo, onde pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora. O novo aviso, de menor gravidade, é válido até as 10h de segunda-feira (13).

Confira a lista completa dos municípios em risco amarelo:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Montanha
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Pinheiros
  52. Ponto Belo
  53. Presidente Kennedy
  54. Rio Bananal
  55. Rio Novo do Sul
  56. Santa Leopoldina
  57. Santa Maria de Jetibá
  58. Santa Teresa
  59. São Domingos do Norte
  60. São Gabriel da Palha
  61. São José do Calçado
  62. São Mateus
  63. São Roque do Canaã
  64. Sooretama
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Vila Pavão
  68. Vila Valério

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

 - Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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