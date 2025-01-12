Idosa de 80 anos morre em incêndio dentro de casa na Serra

Moradora da casa morreu no incêndio ocorrido no bairro José de Anchieta, na Serra Crédito: Vinícius Colini

Uma mulher de 80 anos morreu após ser vítima de um incêndio no bairro José de Anchieta, na Serra , na manhã deste domingo (12). Maura Laranja Gadioli, como foi identificada, morava sozinha no primeiro andar do imóvel onde, no segundo andar, residem a filha, o genro e três netos da idosa.

Segundo informações apuradas no local da ocorrência pelo repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, a mulher estava sozinha em casa, quando vizinhos perceberam as chamas na residência. Apesar dos esforços da vizinhança para o resgate, a vítima acabou morrendo em meio ao incêndio, que ainda não teve as causas esclarecidas.

De acordo com a sargento Mauriele, do Corpo de Bombeiros , quando a corporação chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por populares.

“É uma residência com aproximadamente quatro cômodos e só o da idosa que foi diretamente atingido, onde todos os móveis foram destruídos pelo fogo. Agora, a perícia de incêndio vai atuar para investigar as causas do que pode ter causado a morte dessa senhora”, disse a militar.