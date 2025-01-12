Idosa de 80 anos morre em incêndio dentro de casa na Serra

Uma mulher de 80 anos morreu após ser vítima de um incêndio no bairro José de Anchieta, na Serra, na manhã deste domingo (12). Maura Laranja Gadioli, como foi identificada, morava sozinha no primeiro andar do imóvel onde, no segundo andar, residem a filha, o genro e três netos da idosa.
Segundo informações apuradas no local da ocorrência pelo repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, a mulher estava sozinha em casa, quando vizinhos perceberam as chamas na residência. Apesar dos esforços da vizinhança para o resgate, a vítima acabou morrendo em meio ao incêndio, que ainda não teve as causas esclarecidas.
De acordo com a sargento Mauriele, do Corpo de Bombeiros, quando a corporação chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por populares.
“É uma residência com aproximadamente quatro cômodos e só o da idosa que foi diretamente atingido, onde todos os móveis foram destruídos pelo fogo. Agora, a perícia de incêndio vai atuar para investigar as causas do que pode ter causado a morte dessa senhora”, disse a militar.
Segundo a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares e as circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil.