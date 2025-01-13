Rodovia continua parcialmente interditada em Iúna por causa de cratera

De acordo com informações da prefeitura, nesta segunda-feira (13), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito (DER), irá realizar uma obra no local, com estimativa de pelo menos 45 dias para finalização.

A cratera está localizada no Km 16,5 da rodovia, a quatro quilômetros da sede. O problema, segundo a Defesa Civil, começou ainda na última quinta-feira (9), por causa das fortes chuvas, e na sexta (10) se agravou.

ES 185 em Iúna segue com interdição parcial nesta segunda-feira (13) Crédito: Prefeitura de Iúna

Rotas

Para chegar na cidade, caminhões devem passar pela BR 262, acessando o trevo de Santa Cruz, passando por Irupi para chegar em Iúna. Outra alternativa para os caminhoneiros é a BR 101 via Cachoeiro de Itapemirim, depois seguir para Alegre.

Nesta manhã, um caminhão tentou fazer uma rota alternativa não indicada e acabou caindo na lateral de uma ponte. Segundo o município, equipes do DER estão no local da cratera para fazer a sinalização.

Caminhão tombou após passar por rota alternativa Crédito: Prefeitura de Iúna