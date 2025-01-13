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ES 185

Rodovia continua parcialmente interditada em Iúna por causa de cratera

Segundo a prefeitura, apenas carros e motos passam pelo local, nesta segunda-feira (13) — veículos maiores precisam pegar vias alternativas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jan 2025 às 10:24

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 10:24

A ES 185, estrada que liga Iúna até a BR 262, na Região do Caparaó capixaba, continua parcialmente interditada, nesta segunda-feira (13), próximo ao ponto conhecido como "Lar dos Velhinhos". Segundo a prefeitura, apenas carros e motos passam pelo local após uma cratera se formar e tomar boa parte da via. Caminhões precisam pegar vias alternativas. 
De acordo com informações da prefeitura, nesta segunda-feira (13), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito (DER), irá realizar uma obra no local, com estimativa de pelo menos 45 dias para finalização.
A cratera está localizada no Km 16,5 da rodovia, a quatro quilômetros da sede. O problema, segundo a Defesa Civil, começou ainda na última quinta-feira (9), por causa das fortes chuvas, e na sexta (10) se agravou.
ES 185 em Iúna segue com interdição parcial
ES 185 em Iúna segue com interdição parcial nesta segunda-feira (13) Crédito: Prefeitura de Iúna

Rotas

Para chegar na cidade, caminhões devem passar pela BR 262, acessando o trevo de Santa Cruz, passando por Irupi para chegar em Iúna. Outra alternativa para os caminhoneiros é a BR 101 via Cachoeiro de Itapemirim, depois seguir para Alegre.
Nesta manhã, um caminhão tentou fazer uma rota alternativa não indicada e acabou caindo na lateral de uma ponte. Segundo o município, equipes do DER estão no local da cratera para fazer a sinalização.
Caminhão tombou após passar por rota alternativa
Caminhão tombou após passar por rota alternativa Crédito: Prefeitura de Iúna
O DER foi procurado pela reportagem nesta segunda-feira (13) e informou que, desde sexta-feira, está atuando no local com sinalização e que a equipe e está procurando rotas alternativas para todos os tipos de veículos.

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