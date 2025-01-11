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Após chuvas

Cratera interdita parcialmente rodovia em Iúna; veja situação de estradas no ES

A pista segue parcialmente fechada até obras de reparo das equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito (DER)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2025 às 12:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 12:42

Por conta da chuva dos últimos dias, um trecho da ES 185, no município de Iúna, na Região do Caparaó capixaba, cedeu, abrindo uma cratera na rodovia na sexta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do município, a pista segue parcialmente interditada até obras de reparo das equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito (DER).
A rodovia liga Iúna à BR 262, e o local com problema fica próximo ao ponto Lar dos Velhinhos. Na quinta-feira (9), segundo a Defesa Civil, o trânsito já estava parcialmente interditado. Já na tarde de sexta, o asfalto cedeu mais, formando uma grande cratera.
Segundo a Defesa Civil, o DER foi acionado, mas ainda não há prazo para liberação do trecho. A previsão é preparar um novo acesso em Córrego do Bom Sucesso. O órgão foi procurado pela reportagem, mas não houve retorno da demanda.

Confira outras estradas com problemas no ES

Segundo o último Boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, outras estradas estaduais seguem com problemas, com interdições parciais e queda de barreira, conforme apuração do DER.
  • Estão com risco de queda de barreiras as rodovias: 
  • ES-080 (entre Colatina x São Domingos do Norte); 
  • ES 137 (entre São Domingos do Norte x São Gabriel da Palha); 
  • ES 164 (entre Mantenópolis x Alto Rio Novo); 
  • ES-436 (entre Sapucaia x ES 245); 
  • ES 245 (entre Governador Lindemberg x ES-080).
  • Possui interdição parcial: 
  • ES 436, entre Sapucaia x ES 245, no Km 11,20. Há rompimento de talude e o trânsito segue em meia pista.
Já as rodovias federais que cortam o Estado seguem sem ocorrências, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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