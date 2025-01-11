Cratera interdita parcialmente rodovia em Iúna; veja situação de estradas no ES

Por conta da chuva dos últimos dias, um trecho da ES 185, no município de Iúna, na Região do Caparaó capixaba, cedeu, abrindo uma cratera na rodovia na sexta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do município, a pista segue parcialmente interditada até obras de reparo das equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito (DER).
A rodovia liga Iúna à BR 262, e o local com problema fica próximo ao ponto Lar dos Velhinhos. Na quinta-feira (9), segundo a Defesa Civil, o trânsito já estava parcialmente interditado. Já na tarde de sexta, o asfalto cedeu mais, formando uma grande cratera.
Segundo a Defesa Civil, o DER foi acionado, mas ainda não há prazo para liberação do trecho. A previsão é preparar um novo acesso em Córrego do Bom Sucesso. O órgão foi procurado pela reportagem, mas não houve retorno da demanda.
Confira outras estradas com problemas no ES
Segundo o último Boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, outras estradas estaduais seguem com problemas, com interdições parciais e queda de barreira, conforme apuração do DER.
- Estão com risco de queda de barreiras as rodovias:
- ES-080 (entre Colatina x São Domingos do Norte);
- ES 137 (entre São Domingos do Norte x São Gabriel da Palha);
- ES 164 (entre Mantenópolis x Alto Rio Novo);
- ES-436 (entre Sapucaia x ES 245);
- ES 245 (entre Governador Lindemberg x ES-080).
- Possui interdição parcial:
- ES 436, entre Sapucaia x ES 245, no Km 11,20. Há rompimento de talude e o trânsito segue em meia pista.
Já as rodovias federais que cortam o Estado seguem sem ocorrências, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).