Cratera interdita parcialmente rodovia em Iúna; veja situação de estradas no ES

Por conta da chuva dos últimos dias, um trecho da ES 185, no município de Iúna , na Região do Caparaó capixaba, cedeu, abrindo uma cratera na rodovia na sexta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do município, a pista segue parcialmente interditada até obras de reparo das equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito (DER).

A rodovia liga Iúna à BR 262, e o local com problema fica próximo ao ponto Lar dos Velhinhos. Na quinta-feira (9), segundo a Defesa Civil, o trânsito já estava parcialmente interditado. Já na tarde de sexta, o asfalto cedeu mais, formando uma grande cratera.

Segundo a Defesa Civil, o DER foi acionado, mas ainda não há prazo para liberação do trecho. A previsão é preparar um novo acesso em Córrego do Bom Sucesso. O órgão foi procurado pela reportagem, mas não houve retorno da demanda.

Confira outras estradas com problemas no ES

Segundo o último Boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, outras estradas estaduais seguem com problemas, com interdições parciais e queda de barreira, conforme apuração do DER.

Estão com risco de queda de barreiras as rodovias:

ES-080 (entre Colatina x São Domingos do Norte);

ES 137 (entre São Domingos do Norte x São Gabriel da Palha);

ES 164 (entre Mantenópolis x Alto Rio Novo);

ES-436 (entre Sapucaia x ES 245);

ES 245 (entre Governador Lindemberg x ES-080).

Possui interdição parcial:

ES 436, entre Sapucaia x ES 245, no Km 11,20. Há rompimento de talude e o trânsito segue em meia pista.