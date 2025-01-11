Jovem morre afogado em represa no interior de Alto Rio Novo

Um jovem de 23 anos morreu na tarde de sexta-feira (10), após se afogar em uma represa na região de Córrego Limpo, zona rural de Alto Rio Novo, na Região Noroeste do Espírito Santo. Ele estava com outros dois homens que foram até o município e, no retorno, resolveram parar no local para tomar um banho.
Segundo a Polícia Militar, no local, um dos homens que estava com a vítima contou que, durante o mergulho, olhou para trás e viu o rapaz se afogando. Os dois homens tentaram salvá-lo, porém, ao se aproximarem e segurarem seu braço, não conseguiram puxá-lo.
A vítima também chegou a afundar na água. Os homens correram até uma casa nas proximidades e pediram que a moradora acionasse o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O Corpo de Bombeiros também foi acionado e localizou o jovem já sem vida.
Sobre o caso, a Polícia Científica (PCIES) disse que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite de sexta-feira, por volta das 22h45, para recolher um corpo, que foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.