Jovem morre afogado em represa no interior de Alto Rio Novo

Jovem morre afogado em Alto Rio Novo Crédito: Reprodução/ Instagram @3ciaindcbmes

Um jovem de 23 anos morreu na tarde de sexta-feira (10), após se afogar em uma represa na região de Córrego Limpo, zona rural de Alto Rio Novo , na Região Noroeste do Espírito Santo. Ele estava com outros dois homens que foram até o município e, no retorno, resolveram parar no local para tomar um banho.

Segundo a Polícia Militar, no local, um dos homens que estava com a vítima contou que, durante o mergulho, olhou para trás e viu o rapaz se afogando. Os dois homens tentaram salvá-lo, porém, ao se aproximarem e segurarem seu braço, não conseguiram puxá-lo.

A vítima também chegou a afundar na água. Os homens correram até uma casa nas proximidades e pediram que a moradora acionasse o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O Corpo de Bombeiros também foi acionado e localizou o jovem já sem vida.