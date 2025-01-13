Motociclista morre em acidente na zona rural de Itarana

Um idoso de 67 anos, condenado a mais de 11 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso nesta quarta-feira (4), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em uma propriedade rural na região de Canivete, onde trabalhava em uma lavoura de café.





De acordo com a corporação, o mandado de prisão foi expedido pela justiça de Linhares em 14 de outubro deste ano. Ao ser abordado, o homem afirmou aos policiais que desconhecia a existência da ordem judicial contra ele.





Após a prisão, o condenado foi levado à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional de Xuri, em Vila Velha. A Polícia Civil informou que não dispõe, até o momento, de detalhes sobre as circunstâncias do crime.