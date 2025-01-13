Motociclista morre em acidente na zona rural de Itarana

Um motociclista de 41 anos morreu em um acidente na zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e encontrou a moto caída ao lado da pista. O condutor estava desacordado ao lado de um poste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.
Não foram divulgadas mais informações sobre como o acidente aconteceu. O local fica na Rodovia Galerano Afonso Venturini, que liga Itarana a Santa Maria de Jetibá.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Civil. Em nota, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.