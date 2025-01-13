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Rodovia Galerano Afonso Venturini

Motociclista morre em acidente na zona rural de Itarana

Publicado em

13 jan 2025 às 10:54
Moto envolvida no acidente em Itarana
Motocicleta envolvida no acidente em Itarana Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 41 anos morreu em um acidente na zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e encontrou a moto caída ao lado da pista. O condutor estava desacordado ao lado de um poste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.

Não foram divulgadas mais informações sobre como o acidente aconteceu. O local fica na Rodovia Galerano Afonso Venturini, que liga Itarana a Santa Maria de Jetibá.

A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Civil. Em nota, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Vinícius Lodi

Repórter / [email protected]
Vinícius Lodi
Polícia

Condenado a 11 anos por estupro de vulnerável é preso em Linhares

Publicado em 04/11/2026 às 16:43

Um idoso de 67 anos, condenado a mais de 11 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso nesta quarta-feira (4), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em uma propriedade rural na região de Canivete, onde trabalhava em uma lavoura de café.


De acordo com a corporação, o mandado de prisão foi expedido pela justiça de Linhares em 14 de outubro deste ano. Ao ser abordado, o homem afirmou aos policiais que desconhecia a existência da ordem judicial contra ele. 


Após a prisão, o condenado foi levado à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional de Xuri, em Vila Velha. A Polícia Civil informou que não dispõe, até o momento, de detalhes sobre as circunstâncias do crime.

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Dupla é presa em área de possível atuação da Tropa do Urso em Águia Branca

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PM atira em homem após tentativa de ataque com faca em Colatina

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Combate ao tráfico

Dupla é presa em área de possível atuação da Tropa do Urso em Águia Branca

Publicado em 04/11/2026 às 12:02

Dois jovens de 20 anos foram presos durante uma operação da Polícia Militar no bairro João Paulo II, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (3). A ação foi realizada após levantamentos da corporação sobre a possível atuação da Tropa do Urso, organização criminosa de Colatina, no município.


Segundo a PM, drogas foram encontradas em um esconderijo em meio à vegetação. Ao todo, foram apreendidos crack, cocaína, munições, celulares, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.


Em nota, a Polícia Civil informou que os dois jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Roubo em Vila Velha

Homem é preso após roubar celular de mulher usando arma falsa na Praia da Costa

Publicado em 04/11/2026 às 10:58

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (3) suspeito de roubar o celular de uma mulher na Praia da Costa, em Vila Velha. O momento do assalto foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima). A Guarda Municipal apreendeu com ele uma arma falsa e recuperou o aparelho. 

De acordo com a Guarda, um agente da corporação estava a caminho do trabalho quando um amigo dele relatou que a esposa tinha acabado de ser roubada na Praia da Costa. O celular levado tinha um aplicativo de rastreamento ativado, que mostrou que o aparelho estava no Centro de Vila Velha.

Com a localização e as características físicas do suspeito, o agente  da guarda foi até o endereço indicado e encontrou um homem que correspondia à descrição. Na abordagem, o guarda municipal achou a arma falsa na cintura dele. O celular da vítima estava no bolso da calça, dentro de um saco plástico preto.

O guarda acionou a Central da Guarda Municipal e pediu apoio, e uma equipe foi ao local. O suspeito foi detido e levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi apresentado à autoridade policial.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira. 

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Guilherme Marques

Residente / [email protected]
Guilherme Marques
Trânsito

Mãe e três filhos ficam feridos em batida entre carros em Marataízes

Publicado em 04/11/2026 às 10:47
Mãe e filhos de 2, 6 e 9 anos ficam feridos em acidente em Marataízes
Mãe e filhos de 2, 6 e 9 anos ficam feridos em acidente em Marataízes Redes sociais

Uma mulher e os três filhos ficaram feridos em um acidente entre dois carros na tarde de terça-feira (3), na localidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.  Eles estavam em um Volkswagen Gol que bateu em um Toyota Corolla em um trevo.

 

Segundo o Corpo de Bombeirosquatro pessoas estavam no Gol: a motorista e as três crianças. No Corolla, havia apenas o condutor. As circunstâncias da batida não foram informadas pela Polícia Militar


A motorista contou à reportagem da TV Gazeta que recebeu alta médica nesta quarta-feira (4), após passar por uma cirurgia na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ela fraturou o joelho.

 

A filha dela, de 6 anos, também sofreu uma fratura, no fêmur, e deverá passar por cirurgia no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Já o menino, de 9 anos, teve um pequeno corte na cabeça, e a menina mais nova, de 2 anos, sofreu um ferimento leve na boca. Os dois já receberam alta médica.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Via Segunda Ponte

Motoristas de Cariacica e Vila Velha enfrentam trânsito intenso para acessar Centro de Vitória

Publicado em 04/11/2026 às 08:31

Motoristas que seguem de Cariacica e Vila Velha para Vitória enfrentam congestionamento na manhã desta quarta-feira (4). A retenção começa na região de Jardim América, em Cariacica, e na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, seguindo até o Centro da Capital.


Segundo a Guarda Municipal, um motociclista colidiu com um carro na região do Centro de Vitória. O condutor da moto precisou ser levado ao hospital. Uma equipe esteve na região para orientar os motoristas e a retirada dos veículos. 

Trânsito intenso no Centro de Vitória
Trânsito intenso no Centro de Vitória Waze

Na altura de São Torquato, em Vila Velha, também há retenção na região das Cinco Pontes.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Vila Nova de Colares

Fuzil AR-15, espingarda, drogas e munições são apreendidos pela PM na Serra

Publicado em 04/11/2026 às 06:56

Policiais militares apreenderam um fuzil, uma espingarda, uma pistola, munições e drogas no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, no início da noite de terça-feira (3). Ninguém foi preso.


Segundo a Polícia Militar, os policiais da 14ª Companhia Independente receberam informações de que um homem estaria portando uma arma de fogo e foram até o local para averiguar a situação.


Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito correu em direção a uma residência, pulou o muro dos fundos e fugiu. Os militares realizaram buscas nas imediações, mas não conseguiram encontrá-lo.

PM apreende fuzil, espingarda, drogas e munições em Vila Nova de Colares
PM apreende fuzil, espingarda, drogas e munições em Vila Nova de Colares Polícia Militar

Durante as averiguações, os policiais viram uma pistola no interior do imóvel. Nas buscas, foram apreendidos um fuzil AR-15, uma espingarda calibre 12 e 260 munições de diferentes calibres.


Também foram encontrados nove carregadores, incluindo modelos alongados, para fuzil e do tipo caracol, além de uma mira a laser.


No imóvel, os militares ainda apreenderam dois tabletes de maconha, que totalizavam dois quilos, quatro frascos de loló, 142 unidades de maconha, 93 pinos de cocaína e 368 pedras de crack.


A ocorrência foi entregue na 3ª Delegacia Regional (Serra). 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente de trânsito

Engavetamento entre quatro veículos deixa oito feridos na Serra

Publicado em 03/11/2026 às 18:18
Engavetamento entre quatro veículos deixa oito feridos na Serra
Leitor A Gazeta

Um engavetamento envolvendo uma caminhonete, um carro, um ônibus do Transcol e uma carreta deixou oito pessoas feridas na tarde desta terça-feira (3), na Avenida Eldes Scherrer, na Serra. O acidente aconteceu no sentido Jacaraípe, em frente à 3ª Delegacia Regional.


Segundo o Departamento de Operações de Trânsito (DOT), o órgão foi acionado por volta das 16h20. As oito vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhadas para hospitais da Grande Vitória.


Por volta das 18h, uma faixa da via permanecia interditada. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Crime sexual

Jovem investigado por aliciamento sexual de menores é preso no ES

Publicado em 03/11/2026 às 16:52

Um jovem de 21 anos investigado por aliciamento sexual de criança e adolescente foi preso em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (3).


Segundo o delegado Rodrigo Carvalho, o investigado foi encontrado no trabalho, no distrito de Melgaço. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Paraná, onde o crime foi denunciado. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).


O jovem foi encaminhado ao sistema prisional capixaba e permanecerá preso até ser transferido para o Paraná.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Estradas

Motorista fica ferido após carreta tombar em Jaguaré

Publicado em 03/11/2026 às 16:35
Motorista fica ferido após carreta tombar em Jaguaré
Carreta tomba na ES 230 em Jaguaré Leitor A Gazeta

Um motorista ficou ferido após a carreta que conduzia tombar na ES 230, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na localidade de Jundiá, após o condutor passar por uma curva. 


O homem ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado a um hospital.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Violência

Mulher é impedida de sair de casa ao terminar relacionamento na Serra

Publicado em 03/11/2026 às 12:27

Um homem de 31 anos foi preso após impedir a companheira, de 26 anos, e o filho do casal, de 1 ano, de saírem de casa, na manhã de segunda-feira (2), no bairro Ourimar, na Serra. Segundo a vítima, o suspeito chegou embriagado à residência e, após ela manifestar o desejo de terminar o relacionamento, tomou o celular dela e a impediu de deixar o imóvel.


A mulher conseguiu recuperar o aparelho e pedir ajuda à irmã, que acionou a Polícia Militar. Segundo a corporação, durante o transporte para a delegacia, o suspeito teria dito que "o ocorrido foi desnecessário e é por isso que tem cara que mata a mulher”.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por violência psicológica contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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