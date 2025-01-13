Família marca velório e enterro de Júnior Vieira, o rei dos bolos do ES

A família de Júnior Vieira anunciou a data do velório e do sepultamento do cake designer que morreu neste domingo (11), em São Paulo: o velório será realizado nesta quarta-feira (15), das 9h às 15h, no Memorial Zelo, localizado na Rua Castelo Branco, 1.620, no Centro de Vila Velha
. O sepultamento ocorrerá em seguida, no cemitério municipal, no mesmo bairro, na Rua Coronel Sodré s/n.
A família fez o anúncio nas redes sociais do próprio confeiteiro: “Convidamos os familiares e amigos para o velório e sepultamento de Júnior Vieira. Buscamos conforto na presença daqueles que, como nós, carregam em seus corações a memória de uma vida que, embora breve, foi repleta de significados”.
Em seguida, os familiares de Júnior Vieira agradeceram o apoio que têm recebido: “Agradecemos, de coração, todo o carinho, as orações e o apoio que têm nos sido oferecidos. Que a força do amor nos ajude a atravessar esta dolorosa separação”.
Conforme a coluna publicou em primeira mão
, Júnior Vieira, de 47 anos, morreu neste domingo (12), em São Paulo, onde passava férias. Segundo a família dele divulgou nas redes sociais, o mestre da confeitaria capixaba morreu de insuficiência renal e hepática. Nesta sexta-feira (17), ele faria 48 anos.