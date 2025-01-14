Em intervalo de 6 horas, dois carros capotam em acidentes em Colatina

O primeiro deles aconteceu no bairro São Silvano, na Rua Hermes Batista, lateral à Avenida Silvio Avidos, pouco depois da meia-noite, e envolveu um Fiat Argo. Em uma foto é possível ver o veículo perto da calçada de uma casa com as rodas para cima, momentos depois do ocorrido. O motorista foi orientado pelos policiais a registrar a ocorrência pela internet, caso queira ou considere necessário.