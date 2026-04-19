Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrida de rua

Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Capixabas acordaram cedo para participar do evento e comemorar a vitória do time no Brasileirão

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 09:39

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

19 abr 2026 às 09:39
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Reprodução/TV Gazeta

A capital capixaba recebeu, pela primeira vez, a Vascorrida. A corrida de rua, organizada pelo Vasco da Gama, levou milhares de capixabas para as ruas na manhã deste domingo, que além de prestigiar o evento do time do coração, também serviu como comemoração da vitória cruz-maltina de virada sobre o São Paulo deste sábado, pelo Brasileirão.


A corrida nasceu no Rio de Janeiro, no ano passado, e chegou ao Espírito Santo neste fim de semana com provas de três, cinco e 10 quilômetros, com um percurso na orla da Praia de Camburi.


“Feliz pela oportunidade de hoje, de poder participar dessa corrida e fazer o que eu amo. O meu time do coração é o Vasco da Gama e eu estou feliz demais com o resultado. A gente trabalha duro, trabalha pesado, para isso aí. É para chegar nas competições, entregar o melhor e sair com o resultado que a gente tanto espera.”, disse Diogo, campeão da prova de 5km.


Diogo, campeão dos 5km da Vascorrida
Reprodução/TV Gazeta

Incentivo à atividade física


E a prova foi marcada por pessoas de todas idades competindo e levando no peito a Cruz de Malta. Roberto, de 61 anos, completou a corrida ressaltou a importância que eventos como este têm para a comunidade, com o incentivo ao esporte e cuidado com a saúde.


“Tem 14 anos que eu participo de corrida de rua. Comecei com 46 anos e hoje estou aí junto com meu filho 0mais novo. Para mim isso é muito gratificante. Acordei três horas da manhã para chegar aqui, treinar e isso também é um incentivo para mais pessoas. É muito bacana o Vasco estar incentivando as pessoas a saírem da cadeira e vir correr. Isso que faz muito bem”, disse Roberto.


Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Reprodução/TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Corrida de rua Clube vasco da gama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas
Imagem de destaque
Especialistas e autoridades em segurança pública debatem caminhos para enfrentar violência no Brasil
Imagem de destaque
Entenda por que dormir 7 horas por noite ajuda a retardar o envelhecimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados