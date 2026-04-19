Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

A capital capixaba recebeu, pela primeira vez, a Vascorrida. A corrida de rua, organizada pelo Vasco da Gama, levou milhares de capixabas para as ruas na manhã deste domingo, que além de prestigiar o evento do time do coração, também serviu como comemoração da vitória cruz-maltina de virada sobre o São Paulo deste sábado, pelo Brasileirão.
A corrida nasceu no Rio de Janeiro, no ano passado, e chegou ao Espírito Santo neste fim de semana com provas de três, cinco e 10 quilômetros, com um percurso na orla da Praia de Camburi.
“Feliz pela oportunidade de hoje, de poder participar dessa corrida e fazer o que eu amo. O meu time do coração é o Vasco da Gama e eu estou feliz demais com o resultado. A gente trabalha duro, trabalha pesado, para isso aí. É para chegar nas competições, entregar o melhor e sair com o resultado que a gente tanto espera.”, disse Diogo, campeão da prova de 5km.
Incentivo à atividade física
E a prova foi marcada por pessoas de todas idades competindo e levando no peito a Cruz de Malta. Roberto, de 61 anos, completou a corrida ressaltou a importância que eventos como este têm para a comunidade, com o incentivo ao esporte e cuidado com a saúde.
“Tem 14 anos que eu participo de corrida de rua. Comecei com 46 anos e hoje estou aí junto com meu filho 0mais novo. Para mim isso é muito gratificante. Acordei três horas da manhã para chegar aqui, treinar e isso também é um incentivo para mais pessoas. É muito bacana o Vasco estar incentivando as pessoas a saírem da cadeira e vir correr. Isso que faz muito bem”, disse Roberto.