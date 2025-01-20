Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Justiça manda prender suspeito de matar namorada em Marechal Floriano

Leandro teria ligado para um advogado conhecido da família informando que a mulher estava morta e pedindo orientações sobre o que fazer, mas não foi mais encontrado
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 jan 2025 às 15:39

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 15:39

Atualização

20/01/2025 - 5:00
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou que Leandro Kuster se apresentou em uma delegacia, onde foi preso mediante mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça
A Justiça emitiu nesta segunda-feira (20) um mandado de prisão preventiva contra Leandro Kuster, de 42 anos, suspeito de matar a namorada Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, dentro da casa dele em um sítio em Soído de Baixo, Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo. A mulher foi encontrada morta no domingo (19) e o suspeito não estava na residência no momento em que os policiais chegaram. O corpo estava coberto por um lençol e com "múltiplas lesões".
Segundo boletim de ocorrência, Leandro teria ligado para um advogado conhecido da família informando que a mulher estava morta e pedindo orientações sobre o que fazer. O profissional orientou que o homem acionasse a polícia e o Samu/192 e aguardasse a chegada das autoridades — mas Kuster não foi encontrado pelos militares.
Damiana Aparecida dos Santos era servidora da Prefeitura de Marechal Floriano e ocupava o cargo de assessora administrativa na Secretaria Municipal de Esportes. Ela deixa um filho de 9 anos, e o enterro foi marcado por muita emoção.
Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos, suspeito e vítima de homicídio em Marechal Floriano
Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos Crédito: Acervo pessoal
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano. 
A reportagem tenta localizar a defesa de Leandro. O advogado conhecido da família informou que, até a publicação, não havia sido chamado para representá-lo. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja Também

Mulher é espancada e morta em Marechal Floriano e namorado é suspeito

Homem é preso após roubar cordão e atirar contra sargento em Vila Velha

Confusão com facadas e tiros termina com jovem preso em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo homicídio Marechal Floriano Polícia Civil Região Serrana Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados