Justiça manda prender suspeito de matar namorada em Marechal Floriano

Atualização
20/01/2025 - 5:00
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou que Leandro Kuster se apresentou em uma delegacia, onde foi preso mediante mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
A Justiça emitiu nesta segunda-feira (20) um mandado de prisão preventiva contra Leandro Kuster, de 42 anos, suspeito de matar a namorada Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, dentro da casa dele em um sítio em Soído de Baixo, Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo. A mulher foi encontrada morta no domingo (19) e o suspeito não estava na residência no momento em que os policiais chegaram. O corpo estava coberto por um lençol e com "múltiplas lesões".
Segundo boletim de ocorrência, Leandro teria ligado para um advogado conhecido da família informando que a mulher estava morta e pedindo orientações sobre o que fazer. O profissional orientou que o homem acionasse a polícia e o Samu/192 e aguardasse a chegada das autoridades — mas Kuster não foi encontrado pelos militares.
Damiana Aparecida dos Santos era servidora da Prefeitura de Marechal Floriano e ocupava o cargo de assessora administrativa na Secretaria Municipal de Esportes. Ela deixa um filho de 9 anos, e o enterro foi marcado por muita emoção.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano.
A reportagem tenta localizar a defesa de Leandro. O advogado conhecido da família informou que, até a publicação, não havia sido chamado para representá-lo. O espaço segue aberto para manifestação.