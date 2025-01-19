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Assalto na praia

Homem é preso após roubar cordão e atirar contra sargento em Vila Velha

Carlos Henrique Xavier, de 23 anos, chegou a receber voz de prisão, mas fugiu e acabou preso pela polícia pouco depois em Coqueiral de Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2025 às 20:06

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 20:06

Homem preso por assaltar sargento da PM
Carlos Henrique Xavier foi preso e, segundo a polícia, ele era foragido do sistema prisional Crédito: Paulo Ricardo Sobral
Um homem foi preso no início da tarde deste domingo (19) após assaltar um sargento da Polícia Militar, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O policial estava de folga e passeava com a família quando foi abordado pelo indivíduo armado.
O assaltante foi identificado como Carlos Henrique Xavier, de 23 anos. De acordo com informações da TV Gazeta, ele viu que o sargento usava um colar, chegou armado e anunciou o assalto. O policial entregou o objeto e o ameaçou de prisão, mas o criminoso efetuou um disparo e fugiu do local.
O sargento, então, ligou para a polícia, que conseguiu prender Carlos Henrique em uma das ruas de Coqueiral de Itaparica. O assaltante também chegou a roubar uma bicicleta para tentar fugir. Com ele, a polícia encontrou um revólver turco calibre 38, 11 munições intactas e a cápsula que ele usou para atirar em direção ao sargento.
Carlos foi levado para a Delegacia de Vila Velha. No local, os policiais verificaram que ele estava foragido desde outubro do ano passado do sistema prisional , onde cumpria pena por homicídio.
Policiais que atenderam a ocorrência disseram que o homem preso neste domingo (19) já era conhecido na região pela prática desse tipo crime. Há dois meses, segundo a polícia, Carlos Henrique roubou o cordão de um outro policial militar. O acessório foi avaliado em mais de R$ 80 mil. Parte da ação foi filmada por câmeras de segurança. Durante a fuga, o bandido atirou contra o PM e uma senhora foi atingida por um dos disparos. 
A Polícia Civil foi demandada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação deste texto.
Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta

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