Homem é preso após roubar cordão e atirar contra sargento em Vila Velha

Carlos Henrique Xavier foi preso e, segundo a polícia, ele era foragido do sistema prisional Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Um homem foi preso no início da tarde deste domingo (19) após assaltar um sargento da Polícia Militar , na Praia de Itaparica, em Vila Velha . O policial estava de folga e passeava com a família quando foi abordado pelo indivíduo armado.

O assaltante foi identificado como Carlos Henrique Xavier, de 23 anos. De acordo com informações da TV Gazeta, ele viu que o sargento usava um colar, chegou armado e anunciou o assalto. O policial entregou o objeto e o ameaçou de prisão, mas o criminoso efetuou um disparo e fugiu do local.

O sargento, então, ligou para a polícia, que conseguiu prender Carlos Henrique em uma das ruas de Coqueiral de Itaparica. O assaltante também chegou a roubar uma bicicleta para tentar fugir. Com ele, a polícia encontrou um revólver turco calibre 38, 11 munições intactas e a cápsula que ele usou para atirar em direção ao sargento.

Carlos foi levado para a Delegacia de Vila Velha. No local, os policiais verificaram que ele estava foragido desde outubro do ano passado do sistema prisional , onde cumpria pena por homicídio.

Policiais que atenderam a ocorrência disseram que o homem preso neste domingo (19) já era conhecido na região pela prática desse tipo crime. Há dois meses, segundo a polícia, Carlos Henrique roubou o cordão de um outro policial militar. O acessório foi avaliado em mais de R$ 80 mil. Parte da ação foi filmada por câmeras de segurança. Durante a fuga, o bandido atirou contra o PM e uma senhora foi atingida por um dos disparos.

A Polícia Civil foi demandada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação deste texto.