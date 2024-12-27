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Estava com drogas

Preso suspeito de cometer assaltos em bairros de Vila Velha; veja vídeo

Segundo a PM, um dos crimes ocorreu no domingo (22), quando o criminoso abordou um casal que estava de bicicleta, roubou a bolsa da mulher e deu uma coronhada no homem

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 11:21

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 dez 2024 às 11:21
Polícia Militar prendeu, em Santa Rita, Vila Velha, um homem de 30 anos que já vinha sendo monitorado suspeito de cometer assaltos nos bairros Jaburuna e Glória, também no município canela-verde. Com ele foram encontradas drogas e até uma submetralhadora de fabricação caseira. O nome do criminoso não foi divulgado.
Segundo a PM, o homem é suspeito de assaltar um casal no último domingo (22), em Vila Velha. O roubo aconteceu por volta de meia-noite, quando o criminoso parou o carro, desceu armado e abordou as vítimas. Ele ainda deu uma coronhada no jovem que estava encostado em uma bicicleta e roubou a bolsa da mulher antes de fugir no veículo (veja vídeo acima).
A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o suspeito aborda as vítimas e foge. O rapaz ainda tentou correr atrás do carro, mas o homem conseguiu escapar.

Prisão

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o tenente da Polícia Militar Campelo disse que a prisão ocorreu na quinta-feira (26), após denúncias de que o homem estaria cometendo crimes na região dos bairros Jaburuna e Glória.
Durante o monitoramento, a polícia recebeu informações de que ele iria realizar uma entrega de drogas no bairro Santa Rita. No local, o suspeito foi flagrado com uma sacola contendo cocaína, crack e material para fabricação de drogas. Ele também confessou esconder mais drogas em uma residência próxima, onde foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira.
O policial militar também afirmou que o suspeito admitiu ter cometido o roubo contra o casal e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

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Assalto tráfico de drogas Vila Velha Polícia Militar
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