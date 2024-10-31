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Latrocínio

Idosa assassinada virou alvo de ladrões após assalto frustrado na Serra

Um dos detidos confessou o crime e disse que eles entraram em uma loja para simular uma compra e fugir com o produto, entretanto, não deu certo e eles saíram atrás de outro estabelecimento para furtar
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 out 2024 às 17:23

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 17:23

Dois homens, de 22 e 26 anos, suspeitos pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de Ana Maria Pimentel Franco Alves, de 75 anos, no brechó dela em Carapina Grande, na Serra, no último dia 16, foram presos por meio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), conforme anunciou a Polícia Civil nesta quinta-feira (31).
De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida, a idosa virou alvo da dupla após uma tentativa de assalto frustrada em outro estabelecimento.
Roupa e mochila usada por um dos suspeitos em latrocínio na Serra
Roupa e mochila usadas por um dos suspeitos em latrocínio na Serra Crédito: PCES/Divulgação
Em interrogatório, um dos suspeitos confessou o crime e disse que eles entraram em uma loja de calçados para simular uma compra e fugir com o produto, entretanto, não deu certo e eles saíram atrás de outro estabelecimento para furtar.
“Um dos indivíduos aponta para o brechó e diz que tem uma idosa. Então tem a questão da vulnerabilidade. Eles entram para roubar e roubam suas peças, o celular e R$ 30. No momento em que qualquer um gritaria por socorro, eles pegam ela pelo pescoço, levam para o fundo da loja e matam”, detalhou o delegado.
Idosa assassinada virou alvo de ladrões após assalto frustrado na Serra
Ana Maria foi encontrada morta dentro da loja, com uma peça de roupa enrolada no pescoço, no brechó localizado sob a residência. Foi uma amiga quem viu a porta do estabelecimento aberta e a idosa caída ao fundo, e chamou o marido da vítima.
Ana Maria Pimentel Franco Alves, de 75 anos, foi morta dentro de seu brechó em Carapina Grande, na Serra
Ana Maria Pimentel Franco Alves, de 75 anos, foi morta dentro do brechó dela em Carapina Grande, na Serra Crédito: Dvulgação
Almeida explica que os suspeitos se conheceram um dia antes do latrocínio, em um local de reabilitação de dependentes químicos, onde se cadastraram para se alimentar devido à distribuição de refeições gratuitas.
No dia seguinte ao assassinato, o homem de 22 anos foi preso por roubar o celular de outra idosa na Serra, mas foi somente após o homem de 26 anos dar entrada em um hospital do município, baleado numa tentativa de homicídio, que a conexão com a morte de Ana Maria foi confirmada.
“Fomos ao hospital e ele (de 26 anos) confessou o crime. Disse que participou, mas que outra pessoa seria responsável por matar a idosa. Na conversa, ele disse que o nome dele era Renato, mas esse era o nome do irmão dele. No depoimento formal, ele nos indicou o caminho para identificar quem seria o outro autor. Esse outro indivíduo, apesar de preso, também foi representado contra esse crime (latrocínio).”
Ainda segundo a polícia, além do latrocínio, os dois suspeitos têm passagens pela polícia.
  • GJS, 26 anos, natural de Minas Gerais, tem passagem por cárcere privado, estupro, roubo majorado e furto;
  • DSJ, 22 anos, tem passagem por roubo de um celular de uma idosa na Serra.

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