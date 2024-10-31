Vizinho com histórico de perseguição e ameaça a mulher é preso em Jaguaré

Cidade de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura de Jaguaré

Um homem de 40 anos foi preso no Centro de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , na última terça-feira (29), suspeito de ameaçar uma vizinha de 41 anos. Segundo a Polícia Civil , a prisão ocorreu após episódios de perseguições e intimidações, que deixaram a mulher com medo constante. O indivíduo utilizou uma arma e chegou a danificar a casa dela.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, delegado Rodrigo Alves Damasceno, a vítima buscou abrigo na casa de familiares durante a madrugada, temendo por sua segurança. “Após registrar a ocorrência, solicitei junto ao Judiciário uma medida cautelar que determinava o afastamento do suspeito. No entanto, o homem desrespeitou a ordem judicial, levando à expedição de um mandado de prisão preventiva”, disse.

Conforme as investigações, a história de intimidação e conflito entre os vizinhos resultou em várias ocorrências registradas.

Em 2021 , a vítima registrou um boletim de ocorrência, conforme as investigações, informando que o suspeito incendiou um terreno baldio ao lado de sua residência, gerando transtorno devido à fumaça. A mulher relatou que, após ela reclamar da situação, o indivíduo a ameaçou. Segundo ela, seus familiares e vizinhos demonstravam temor em relação ao homem.

, a vítima registrou um boletim de ocorrência, conforme as investigações, informando que o suspeito incendiou um terreno baldio ao lado de sua residência, gerando transtorno devido à fumaça. A mulher relatou que, após ela reclamar da situação, o indivíduo a ameaçou. Segundo ela, seus familiares e vizinhos demonstravam temor em relação ao homem. Em 13 de julho deste ano , a mulher relatou que o suspeito havia retirado um talão de energia de sua residência e o levado até a EDP, resultando no corte de energia da residência dela. Segundo a vítima, o vizinho demonstrava uma animosidade peculiar, afirmando a terceiros que a casa onde ela reside pertence a ele. O ato deixou toda a família, incluindo três crianças, no escuro, causando a perda de alimentos que necessitavam de refrigeração.

, a mulher relatou que o suspeito havia retirado um talão de energia de sua residência e o levado até a EDP, resultando no corte de energia da residência dela. Segundo a vítima, o vizinho demonstrava uma animosidade peculiar, afirmando a terceiros que a casa onde ela reside pertence a ele. O ato deixou toda a família, incluindo três crianças, no escuro, causando a perda de alimentos que necessitavam de refrigeração. No dia 22 de julho deste ano , a situação se agravou. A vítima informou à polícia que o suspeito esteve em sua residência em duas ocasiões. Na primeira, acompanhado da esposa dele, e ambos começaram a danificar a varanda de sua casa.

, a situação se agravou. A vítima informou à polícia que o suspeito esteve em sua residência em duas ocasiões. Na primeira, acompanhado da esposa dele, e ambos começaram a danificar a varanda de sua casa. No dia 29 de julho deste ano, a vítima voltou a comparecer à delegacia para relatar que o suspeito havia danificado o poste de energia de sua casa, o jogando na porta. Além disso, ela mencionou que ele continuava a fazer ameaças, acreditando que suas ações visavam impedir o retorno dela e da família, que estava fora devido aos problemas com o suspeito.

O delegado contou que a situação se agravou no episódio do dia 22 de julho, em que o homem foi com a esposa atacar a casa da vizinha e ordenou que homens quebrassem a residência dela.

“A vítima estava trancada em casa e ouviu o suspeito pedindo à esposa que pegasse sua pistola no carro, enquanto ela incitava o marido a se aproximar da porta. Após essa tentativa, cerca de 30 minutos depois, o suspeito retornou com dois homens, ordenando que quebrassem a residência. Ele proferiu uma ameaça clara: 'Você tem que sair daqui até amanhã. Se eu voltar aqui amanhã e você estiver aqui, eu coloco fogo na sua casa com vocês tudo dentro.' Com medo, a vítima acionou a Polícia Militar, mas deixou o local antes da chegada da guarnição”, contou o titular da Delegacia de Jaguaré.