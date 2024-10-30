Anchieta foi a cidade onde mais choveu no ES em 24h

Anchieta foi a cidade com o maior volume de chuva em 24 horas, conforme o Boletim Extraordinário da Defesa Civil do Espírito Santo, divulgado às 17h desta quarta-feira (30). Veja a lista completa do volume de chuvas em outras cidades capixabas mais abaixo.
Segundo André Prazim, gerente da Defesa Civil de Anchieta, todas as repartições municipais estão prontas para atender ocorrências relacionadas às chuvas. Na noite de terça-feira (29), houve três registros de queda de árvores obstruindo rodovias próximas à Samarco. Já nesta quarta-feira (30), outras duas caíram na estrada que dá acesso a Salinas. O Rio Benevente é monitorado, pois, na noite de terça-feira (29), transbordou em Alfredo Chaves, atingindo ruas.
Chuva em Anchieta
Volume de chuva em cidades do ES
- Anchieta - 121.4 mm
- Cariacica - 89.03 mm
- Vila Velha - 88.13 mm
- Alfredo Chaves - 87.6 mm
- Guarapari - 76.6 mm
- Vitória - 70.23 mm
- Serra - 55.15 mm
- Linhares - 47.8 mm
- Piúma - 46.2 mm
- Santa Maria de Jetibá - 45.42 mm
- Rio Novo do Sul - 43.8 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 40.7 mm
- Domingos Martins - 40.53 mm
- Aracruz - 36.81 mm
- Mantenópolis - 35.68 mm
- Água Doce do Norte - 31.6 mm
- Fundão - 29.92 mm
- Vila Pavão - 29.4 mm
- Ecoporanga - 26 mm
- Santa Leopoldina - 24.46 mm
- Castelo - 23.89 mm
- Ponto Belo - 23.6 mm
- Ibitirama - 23 mm
- Ibiraçu - 22.88 mm
- Mucurici - 22.8 mm
- Barra de São Francisco - 20.93 mm
- Rio Bananal - 20.4 mm
- Mimoso do Sul - 20 mm
- Marilândia - 19.6 mm
- Itarana - 19.2 mm
Alerta para mais chuvas
O Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (30). O primeiro, de perigo potencial para acumulados de chuva, é válido até às 10h de quinta-feira (31) e abrange 67 municípios capixabas.
Conforme o alerta, durante o período de vigência do aviso, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O instituto destacou que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. Confira a lista das cidades:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Já o segundo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido para o mesmo período, compreende os seguintes municípios: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Nessas regiões, há a possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Cuidados
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.