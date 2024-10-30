Anchieta foi a cidade onde mais choveu no ES em 24h

Devido à chuva, vias importantes da cidade foram obstruídas para a retirada dos galhos das árvores Crédito: Defesa Civil de Anchieta

Veja a lista completa do volume de chuvas em outras cidades capixabas mais abaixo. Anchieta foi a cidade com o maior volume de chuva em 24 horas, conforme o Boletim Extraordinário da Defesa Civil do Espírito Santo , divulgado às 17h desta quarta-feira (30).

Segundo André Prazim, gerente da Defesa Civil de Anchieta, todas as repartições municipais estão prontas para atender ocorrências relacionadas às chuvas. Na noite de terça-feira (29), houve três registros de queda de árvores obstruindo rodovias próximas à Samarco. Já nesta quarta-feira (30), outras duas caíram na estrada que dá acesso a Salinas. O Rio Benevente é monitorado, pois, na noite de terça-feira (29), transbordou em Alfredo Chaves, atingindo ruas.

Chuva em Anchieta

Volume de chuva em cidades do ES

Anchieta - 121.4 mm Cariacica - 89.03 mm Vila Velha - 88.13 mm Alfredo Chaves - 87.6 mm Guarapari - 76.6 mm Vitória - 70.23 mm Serra - 55.15 mm Linhares - 47.8 mm Piúma - 46.2 mm Santa Maria de Jetibá - 45.42 mm Rio Novo do Sul - 43.8 mm Cachoeiro de Itapemirim - 40.7 mm Domingos Martins - 40.53 mm Aracruz - 36.81 mm Mantenópolis - 35.68 mm Água Doce do Norte - 31.6 mm Fundão - 29.92 mm Vila Pavão - 29.4 mm Ecoporanga - 26 mm Santa Leopoldina - 24.46 mm Castelo - 23.89 mm Ponto Belo - 23.6 mm Ibitirama - 23 mm Ibiraçu - 22.88 mm Mucurici - 22.8 mm Barra de São Francisco - 20.93 mm Rio Bananal - 20.4 mm Mimoso do Sul - 20 mm Marilândia - 19.6 mm Itarana - 19.2 mm

Alerta para mais chuvas

O Espírito Santo recebeu dois alertas amarelos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (30) . O primeiro, de perigo potencial para acumulados de chuva, é válido até às 10h de quinta-feira (31) e abrange 67 municípios capixabas.

Conforme o alerta, durante o período de vigência do aviso, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O instituto destacou que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. Confira a lista das cidades:



Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Muniz Freire

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Já o segundo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido para o mesmo período, compreende os seguintes municípios: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Nessas regiões, há a possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

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