Polícia pede ajuda para identificar suspeito de tentar estuprar mulher em Fundão

Câmeras de videomonitoramento registraram a movimentação do suspeito de tentar estuprar uma mulher em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, ainda não identificado, é suspeito de uma tentativa de estupro contra uma mulher de 44 anos, na noite de domingo (27), no Centro de Fundão . A Delegacia de Polícia (DP) do município pede ajuda da população para identificar o homem e descartou a possibilidade do criminoso ser morador de Fundão.

Na noite do último domingo (27), policiais militares foram ao Centro da cidade, onde a vítima relatou que, ao se dirigir para a casa a pé, foi abordada por um homem que a chamava insistentemente.

Ela disse aos militares que não olhou para trás e continuou seu caminho, mas ouviu o suspeito dizer que queria fazer sexo com ela. Percebendo que era seguida, a vítima entrou no portão do prédio onde reside. Ele então teria se aproximado do portão, mostrando o órgão genital e realizando atos obscenos diante dela.

A equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades, mas o homem não foi localizado. A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência.

Após tomar conhecimento do fato, a Delegacia de Polícia (DP) de Fundão iniciou as diligências para tentar identificar o suspeito.

“Esse suspeito teria como características físicas pele branca e olhos claros. Caso a população tenha qualquer informação sobre a identidade ou paradeiro do criminoso, solicitamos que entre em contato pelo telefone 181. O anonimato é garantido”, destacou o delegado Leandro Sperandio, titular da DP de Fundão.