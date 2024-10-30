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Polícia pede ajuda para identificar suspeito de tentar estuprar mulher em Fundão

O crime aconteceu na noite do último domingo (27), no Centro da cidade. PC já descartou que o suspeito seja morador do município
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 out 2024 às 17:43

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 17:43

Polícia procura suspeito de tentativa de estupro em Fundão
Câmeras de videomonitoramento registraram a movimentação do suspeito de tentar estuprar uma mulher em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem, ainda não identificado, é suspeito de uma tentativa de estupro contra uma mulher de 44 anos, na noite de domingo (27), no Centro de Fundão. A Delegacia de Polícia (DP) do município pede ajuda da população para identificar o homem e descartou a possibilidade do criminoso ser morador de Fundão.
Na noite do último domingo (27), policiais militares foram ao Centro da cidade, onde a vítima relatou que, ao se dirigir para a casa a pé, foi abordada por um homem que a chamava insistentemente.
Ela disse aos militares que não olhou para trás e continuou seu caminho, mas ouviu o suspeito dizer que queria fazer sexo com ela. Percebendo que era seguida, a vítima entrou no portão do prédio onde reside. Ele então teria se aproximado do portão, mostrando o órgão genital e realizando atos obscenos diante dela.
A equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades, mas o homem não foi localizado. A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência.
Após tomar conhecimento do fato, a Delegacia de Polícia (DP) de Fundão iniciou as diligências para tentar identificar o suspeito.
“Esse suspeito teria como características físicas pele branca e olhos claros. Caso a população tenha qualquer informação sobre a identidade ou paradeiro do criminoso, solicitamos que entre em contato pelo telefone 181. O anonimato é garantido”, destacou o delegado Leandro Sperandio, titular da DP de Fundão.

Ajude a Polícia Civil

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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