Motorista fica ferido após carro colidir com poste em Nova Venécia

A PM informou que apenas o motorista estava conduzindo um Volkswagen Gol. Com o impacto da batida, o poste quase caiu. Por isso, os militares solicitaram a manutenção da rede elétrica à concessionária de energia. O veículo precisou ser guinchado, porque estava com o licenciamento vencido.

Em nota, a EDP informou que uma equipe foi ao local, na manhã desta quarta-feira (30) e trabalhou na substituição do poste atingido. Por uma questão de segurança, o fornecimento de energia para os clientes do entorno foi interrompido até a conclusão do serviço.