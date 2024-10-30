Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em 2023

Acusado de matar médico em Montanha é condenado a 23 anos de prisão

Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, foi esganado e morto a facadas dentro de casa. Criminoso foi embora do local com pertences da vítima e ostentou nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2024 às 15:30

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 15:30

Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra
Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra e condenado pela morte do médico Aloísio Vieira Silva Crédito: Leitor| A Gazeta
Carlos Magno Santos Santana, acusado pela morte do médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, ocorrida em março de 2023, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, foi condenado a 23 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelo crime de latrocínio – que é roubo seguido de morte. A decisão da Justiça foi assinada no último dia 18 de outubro e ela divulgada apenas nesta quarta-feira (30).
O caso não foi a júri popular por se tratar de um latrocínio. A sentença considerou ainda como agravante para a pena o uso de arma branca (objeto perfurocortante) e a dissimulação cometida pelo réu após o crime.
Segundo as investigações da Polícia Civil, Carlos Magno marcou um encontro com a vítima por um aplicativo de relacionamentos e foi até o apartamento do médico. No local, ele teria esganado e proferido golpes de faca contra Aloísio, que não resistiu e veio a óbito. Horas depois, o réu fugiu do local com o carro da vítima e diversos pertences, como o celular e o notebook.
No dia seguinte, amigos do trabalho deram falta de Aloísio no plantão de domingo do Hospital Municipal de Montanha, já que ele era sempre pontual. Como não atendia às ligações, os colegas decidiram ir até o apartamento dele, onde visualizaram a vítima já sem vida caída ao chão, com muito sangue e golpes de faca.
Carlos Magno foi localizado no mesmo dia, no domingo, em um bar no distrito de Cobraice, em Conceição da Barra, com os pertences da vítima. Ele exibiu nas redes sociais algumas imagens ostentando o carro do médico. O criminoso não resistiu à prisão e confessou o crime. Após o trabalho investigativo policial, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ajuizou uma denúncia pela condenação do réu.
“Diante dos fatos, a partir da investigação policial, o Ministério Público do Espírito Santo ajuizou denúncia requerendo a condenação do réu. O caso não foi a júri popular por se tratar de latrocínio. Com a decisão, Carlos Magno Santos Santana deverá cumprir a pena de quase 24 anos de prisão em regime fechado. A sentença considerou como agravantes para a pena o uso de arma branca e a dissimulação cometida pelo réu após o crime”, informou.
A defesa de Carlos Magno Santos Santana, realizada pela advogada Rayula Simonassi Bellinazzi, informou que deve recorrer assim que ocorrer a comunicação. "Ainda não fui intimada da sentença, mas certamente irei recorrer. O Carlos Magno não é esse monstro que as pessoas estão pensando. Ele era ativo na comunidade, inclusive dava aulas de capoeira para crianças e adolescentes carentes", disse. 

Veja também:

Seleção feminina encerra passagem pelo ES com saldo positivo e novas descobertas

Enem: A Gazeta transmite live com dicas para ganhar pontos em Geografia

Suspeitos de roubo por conflito familiar são presos em Muniz Freire

Motorista fica ferido após carro colidir com poste em Nova Venécia

Taxista é agredido por dupla e sofre acidente durante assalto em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Montanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados