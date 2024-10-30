Acusado de matar médico em Montanha é condenado a 23 anos de prisão

Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra e condenado pela morte do médico Aloísio Vieira Silva Crédito: Leitor| A Gazeta

O caso não foi a júri popular por se tratar de um latrocínio. A sentença considerou ainda como agravante para a pena o uso de arma branca (objeto perfurocortante) e a dissimulação cometida pelo réu após o crime.

Segundo as investigações da Polícia Civil , Carlos Magno marcou um encontro com a vítima por um aplicativo de relacionamentos e foi até o apartamento do médico. No local, ele teria esganado e proferido golpes de faca contra Aloísio, que não resistiu e veio a óbito. Horas depois, o réu fugiu do local com o carro da vítima e diversos pertences, como o celular e o notebook.

No dia seguinte, amigos do trabalho deram falta de Aloísio no plantão de domingo do Hospital Municipal de Montanha, já que ele era sempre pontual . Como não atendia às ligações, os colegas decidiram ir até o apartamento dele, onde visualizaram a vítima já sem vida caída ao chão, com muito sangue e golpes de faca.

“Diante dos fatos, a partir da investigação policial, o Ministério Público do Espírito Santo ajuizou denúncia requerendo a condenação do réu. O caso não foi a júri popular por se tratar de latrocínio. Com a decisão, Carlos Magno Santos Santana deverá cumprir a pena de quase 24 anos de prisão em regime fechado. A sentença considerou como agravantes para a pena o uso de arma branca e a dissimulação cometida pelo réu após o crime”, informou.