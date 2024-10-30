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Crime

Taxista é agredido por dupla e sofre acidente durante assalto em Colatina

Motorista contou à PM que percebeu que havia um carro o seguindo, momento em que dois indivíduos que fingiram ser clientes e estavam no táxi dele anunciaram assalto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 out 2024 às 11:55

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 11:55

Veículo bateu em residência, em Colatina, após criminoso puxar o volante
Veículo bateu em residência, em Colatina, após criminoso puxar o volante Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um taxista foi agredido e acabou sofrendo um acidente, batendo no muro de uma casa, durante um assalto no bairro Moacyr Brotas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, a vítima percebeu que havia outro veículo o seguindo. Nesse momento, dois passageiros que estavam no táxi dele anunciaram o assalto, lhe dando socos, chutes e ainda utilizaram o cinto de segurança para tentar enforcá-lo. Um dos suspeitos puxou o volante e o veículo acabou colidindo.
A PM foi até o local e encontrou o táxi com a frente amassada, batido na casa, e o motorista do táxi bastante assustado, reclamando de dores pelo corpo, resultado da ação dos criminosos. Ele relatou aos militares que dois indivíduos embarcaram na praça onde ficam os táxis, no Centro de Colatina, e pediram uma corrida para o bairro Moacyr Brotas.
Tudo aconteceu na Avenida das Roseiras, próximo à academia do bairro. O taxista relatou para os policiais que a todo momento era ameaçado e agredido e que teve o celular roubado.
Os moradores da casa atingida confirmaram para os militares que havia um carro seguindo o táxi, que estava dando cobertura aos indivíduos que, após o acidente, correram em direção a este segundo automóvel para fugir.
Segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil respondeu, em nota, que se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.
Caso o taxista não tenha registrado o fato, a Polícia Civil disse que a orientação é que vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a corporação tome conhecimento do caso e dê início às investigações.

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