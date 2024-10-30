Seleção feminina encerra passagem pelo ES com saldo positivo e novas descobertas

Brasil vence a Colômbia no segundo amistoso no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Com um processo de renovação já iniciado, da lista das 26 jogadoras convocadas por Arthur Elias, apenas 12 estivem na conquista da prata olímpica, e o objetivo maior do treinador foi justamente testar novas peças e formar uma nova seleção para as disputas da Copa América 2025, Copa do Mundo 2027, e Olimpíadas de Los Angeles-2028.

"A gente tem um grupo muito jovem, não me lembro de uma convocação da seleção com atletas tão jovens, então muitas jogadoras que treinaram e hoje já estrearam, eu nem havia convocado", destacou Arthur em entrevista coletiva após a primeira partida.

Resumo dos jogos

Brasil 1 x 1 Colômbia I Sábado - 26/10

Na primeira partida da Canarinho no Kleber no Andrade, a Seleção ficou no empate em 1 a 1 com a Colômbia. Logo no começo do jogo a equipe abriu o placar e continuou pressionando muito durante o primeiro tempo, enquanto o Brasil colecionou chances desperdiçadas. Na segunda etapa, as brasileiras voltaram do vestiário com outro ânimo e buscaram o empate aos 29 minutos com Tarciane de cabeça, depois de uma cobrança de escanteio de Yasmim.

As imagens do empate entre Brasil e Colômbia no Kleber Andrade

"A gente busca a vitória a todo instante, e isso realmente é algo que desde o começo eu coloquei para elas da importância de o Brasil jogar para vencer sempre. O desempenho no primeiro tempo, a gente esperava um pouco mais de volume ofensivo, de chances criadas. Mas, se a gente não fez um grande primeiro tempo, fizemos um grande segundo tempo, com atletas diferentes, entrando ao longo da partida, melhorando o nosso desempenho, desgastando o adversário, levando o adversário para baixo, criando oportunidades e também criando bola parada, de onde saiu o gol", respondeu Arthur ao ser questionado sobre o balanço entre as duas etapas da partida.

Brasil 3 x 1 Colômbia I Terça-feira - 29/10

No segundo jogo, o Brasil entrou a campo com um time completamente renovado, com sete alterações em comparação à primeira partida, e teve um primeiro tempo de almanaque, pressionando desde o apito inicial. Isa Haas abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Duda Sampaio, e Gio Queiroz anotou o dela nos acréscimos depois de uma bela jogada de velocidade pela ponta esquerda.

No segundo tempo, as colombianas impuseram mais ritmo e diminuíram com um contra-ataque fulminante de Linda Caicedo, mas que não foi suficiente para chegar ao empate. Cinco minutos depois, foi assinalado pênalti para o Brasil e Adriana converteu, sacramentando a vitória brasileira.

"A gente, hoje, iniciou de uma maneira muito consciente, com intensidade, com velocidade do jogo, criando vantagens em todos os setores do campo, levando muito perigo ao gol da Colômbia. Então, o segundo tempo vem e a Colômbia melhora também, ainda que a gente faltou um pouco mais de energia, perdemos os duelos. O campo já estava ficando ruim para a gente fazer o mesmo jogo que fizemos no primeiro tempo", disse Arthur quando perguntado sobre a queda de rendimento da seleção no segundo tempo, destacando a chuva intensa que caiu em Cariacica durante a partida que alagou partes do gramado do Kleber Andrade.

Ao fazer um apanhado dos dois duelos, o treinador explicou: "Eu acredito que a gente não jogou bem uns 15 minutos, quando a Colômbia foi melhor (no segundo jogo). No outro jogo, talvez no primeiro tempo foi mais tempo de instabilidade. O objetivo, claro, é jogar todos os minutos sempre superior ao adversário e conseguindo colocar o nosso jeito de jogar. Mas do outro lado tem muita qualidade também e a gente tem que entender que a Colômbia voltou muito bem", respondeu Arthur.

As imagens da vitória debaixo de muita chuva do Brasil sobre a Colômbia no Kleber Andrade

Destaques

Dos 26 nomes convocados, 25 atletas tiveram minutagem e jogaram no estádio Kleber Andrade. Algumas, inclusive, estrearam com a camisa da seleção profissional em Cariacica, como foi o caso da zagueira Isa Haas, um dos principais destaques do Brasil nesta Data Fifa. A gaúcha de 23 anos atuou nos dois jogos como titular, e foi um dos pilares defensivos da seleção, além de anotar um gol no sua segunda partida vestindo a amarelinha.

"Eu acho que a diferença dos dois jogos foi, principalmente, a nossa imposição. O jogo passado a gente não começou tão bem, esse jogo a gente começou muito melhor, ganhando as divididas e, graças a Deus, conseguimos fazer o gol ali numa bala parada, algo que a gente também sabia que iria talvez decidir o jogo e talvez ia dar um pouco mais tranquilidade para a gente", disse Isa em entrevista pós-jogo.

Outro destaque defensivo foi Tarciane, eleita a 23ª melhor jogadora do mundo pela Bola de Ouro nesta segunda-feira (28). A missão de Tarci era marcar Linda Caicedo, uma das maiores craques do futebol mundial, e foi muito feliz nos duelos individuais, na recomposição da equipe e na liderança dentro de campo. Além disso, foi a autora do gol, também fruto de uma bola parada, na primeira partida contra as colombianas que culminou no empate brasileiro em 1 a 1.

"A Linda é uma pessoa muito difícil de marcar, ela é muito habilidosa. Desde o sub-20, que eu o jogo contra a Linda, então a gente já se conhece um pouco, e tem algumas coisas que ela já tem mania de fazer, então eu já tento fazer a leitura. Mas, graças a Deus, todos os jogos que eu fiz com ela eu fui muito feliz e consegui ganhar a maioria das disputas. No jogo passado eu fiquei um pouco mais longe dela, não consegui aproveitar tanto, mas hoje eu já joguei mais perto, e eu acho que ela não teve tanta vantagem, e isso facilitou também o meu jogo", respondeu a brasileira quando perguntada sobre o duelo entre ela e a atacante colombiana. O gol de Caicedo saiu justamente quando ela mudou de lado e partiu em contra ataque fora da zona de marcação de Tarciane.

Tarciane comemorando gol no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

Além das zagueiras, uma atacante foi destaque na seleção brasileira: Gio Queiroz. A principal peça do ataque canarinho na vitória desta terça-feira (30), Giovana esteve em todas as partes do campo, acionada com muita velocidade e contribuindo com a imposição de ritmo brasileiro intenso do primeiro tempo. O segundo gol da seleção, nasce justamente uma jogada em velocidade pelo meio, onde ela carrega para a ponta e finaliza com frieza para estufar a rede adversária.

"Eu acho que todo mundo fez um muito bom jogo, estávamos muito juntas e unidas. O gol, estou muito feliz, muito orgulhosa. Acho que esse gol é (fruto) de muito trabalho, venho de dois anos sem estar na Seleção e bom, estou muito feliz e muito orgulhosa com o time todo que me ajudou a ter esse gol", disse a atleta.

Retrospecto