Público faz festa, mas Brasil só empata com a Colômbia no Kleber Andrade

Tarciane faz o gol do Brasil em uma cobrança de escanteio Crédito: Carlos Alberto Silva

A Seleção Brasileira ficou no empate em 1 a 1 contra Colômbia, na primeira partida do time feminino canarinho no estádio Kleber no Andrade, em jogo realizado na noite deste sábado (26). O público capixaba compareceu em Cariacica e fez bonito nas arquibancadas tentando animar as jogadoras dentro de campo.

Logo no começo do jogo a seleção da Colômbia assustou, abrindo o placar, e o Brasil só veio empatar na metade do segundo tempo. A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, novamente no Klebão, contra o mesmo adversário.

Primeiro tempo

O Brasil teve um primeiro tempo abaixo do esperado e foi para o intervalo em desvantagem. A seleção canarinha criou uma grande oportunidade logo no início, mas Priscila desperdiçou. Dois minutos depois, em um erro de Yaya na saída de bola, Catalina Usme arriscou de longe, e a bola desviou, tirando a goleira Lorena da jogada. Após o gol sofrido, a equipe comandada por Arthur Elias teve dificuldades para reagir e acabou mais próxima de ver o placar ser ampliado do que empatar.

No segundo tempo, o treinador Arthur Elias fez importantes mudanças e a seleção voltou melhor, arriscando mais de fora da área e no cruzamento de Yasmin, a zagueira Tarciane subiu para empatar o amistoso aos 29 minutos.

As imagens do empate entre Brasil e Colômbia no Kleber Andrade

Nos minutos finais, aos 45, Duda Sampaio cruzou na área e Serna desviou ao lado do gol. Por muito pouco não sai um gol contra salvador para o Brasil. No último lance, novamente em bola parada, a seleção teve novamente uma falta próxima à área, porém sem êxito. Tudo igual no Kleber Andrade.

Retrospecto

Com esse empate, as mulheres do Brasil seguem sem perder para as rivais sul-americanas na história do confronto. Agora são 12 partidas na história, com dez vitórias brasileiras e dois empates. Nos dois jogos anteriores, contudo, foram duas vitórias magras de 1 a 0 na final da Copa América 2022 e na Copa Ouro de 2024.