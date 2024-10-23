No Kleber Andrade, Duda Sampaio fala sobre expectativas para a "nova seleção"

Duda Sampaio, jogadora da Seleção brasileira de futebol feminino Crédito: Carlos Alberto Silva

Na tarde desta quarta-feira (23) a seleção brasileira feminina treinou pela primeira vez no Estádio Kleber Andrade, com foco no amistoso contra a Colômbia neste sábado (26). Antes do começo do treinamento, a meio-campista Duda Sampaio, 23 anos, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre as expectativas para a nova geração brasileira.

Duda Sampaio é uma velha conhecida de Arthur Elias, e já era uma das principais peças do treinador desde os tempos de Corinthians, e comentou sobre a primeira escalação do Brasil pós-Olimpíadas. "É uma nova história que a gente está construindo aqui, uma renovação. Muitas atletas novas, mas que já chegaram pegando a ideia do Arthur. Acho que agora é o momento é de aproveitar essas meninas que estão chegando para que esse novo ciclo seja mais fácil", disse Duda.

Apesar da pouca idade, Duda Sampaio já é uma referência técnica na equipe. Atual medalhista de prata de Paris 2024, e campeã da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, a atleta também falou sobre a sua importância para o elenco neste novo ciclo focado na Copa do Mundo de 2027, tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

"Mesmo com pouca idade, eu tenho uma experiência muito grande de competição, de clubes, também aqui com a seleção. O que eu posso ajudar aqui dentro de campo, não é só nessa parte técnica, mas como uma pessoa que passa a experiência para as meninas também. Muitas já conheço, muitas eu até joguei junto nas categorias de base. " comentou a meio-campista.

Treino da Seleção Brasileira Feminina

Renovação

Inicialmente, das 26 jogadoras convocadas, 13 foram medalhistas em Paris, mas esse número caiu ainda mais depois do corte de Gabi Portilho esta semana por lesão. Jogadora do Corinthians e companheira de equipe de Duda, a atleta é uma das principais peças do elenco atual da seleção, e Duda Sampaio comentou sobre o desfalque e a falta que ela fará na disputa dos dois amistosos.

"Sem dúvidas é uma peça que foi fundamental para nós nas olimpíadas. Poder viver com ela diariamente também mostra o quanto ela trabalha para estar aqui, e acho que seria uma experiência muito boa para ela poder estar jogando aqui. Mas ela tá recuperando, e quando ela voltar eu tenho certeza que ela vai dar o máximo dela e ajudar as meninas que estão chegando", comentou. Marília, do Cruzeiro, foi chamada para substituí-la.

Serviço

Brasil x Colômbia