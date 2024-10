Renovação

No ES, Seleção Brasileira Feminina dá pontapé inicial em novo ciclo

Arthur Elias, técnico da Seleção, e Tamires comentam sobre a renovação da Seleção

Arthur Elias na convocação da Seleção Feminina. (Bruno Lopes / Staff Images)

Vinícius Lima

Na manhã desta sexta-feira (04), aconteceu a convocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol para os dois amistosos do Brasil contra a Colômbia nos dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A cerimônia aconteceu em um hotel em Vitória, e esta foi a primeira vez que uma convocação foi feita fora da seda da CBF, na Barra da Tijuca (RJ).

Durante toda a coletiva, o tema mais citado pelo técnico Arthur Elias foi "renovação", dando enfoque aos novos nomes que vestirão a amarelinha visando não só os amistosos deste mês, mas também a Copa América em 2025, o próximo ciclo de Copa do Mundo, que acontecerá no Brasil em 2027, e as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

"O primeiro critério é olhar para a frente. Quero aproveitar essas duas convocações deste ano para conhecer jogadoras jovens, ter a oportunidade de conhecer mais de perto para que elas já possam estar inseridas neste contexto, e quem sabe elas poderem nos ajudar lá na frente na Copa América e quem sabe na Copa do Mundo de 2027", disse o treinador da seleção.

Das 26 jogadoras convocadas, 13 foram medalhistas em Paris. Priorizando conhecer novas atletas, Arthur Elias não conta com Rainha Marta, que anunciou aposentadoria da Seleção após a prata olímpica na França, e nem a multicampeã Cristiane, atualmente defendendo as cores do Flamengo.

"Nessa convocação, o objetivo maior é dar oportunidade para novas jogadoras. A Marta voltou super bem ao Orlando Pride, e em breve a gente vai conversar, não só com ela, mas com outras também, como a Bia Zaneratto, a Ary Borges, a Debinha, que sempre foram muito importantes para a história da seleção brasileira. Nesse momento, por esses critérios, elas não foram chamadas agora, mas podem ser em breve", disse Arthur.

Desenvolvimento do futebol feminino no Brasil

Dentre as convocadas, 18 jogadoras estão atuando no Brasil, e Arthur Elias falou sobre a decisão de priorizar atletas atuando na liga nacional. "O Campeonato Brasileiro vem aumentando o seu nível competitivo em todos os anos. É claro que fica difícil para todos avaliarem da mesma maneira, porque a gente tem um país continental com viagens, alguns campos às vezes difíceis de jogar, alguns horários que também influenciam na intensidade do jogo. Mas eu tenho que ter uma experiência de sabedoria para, na hora de ter o critério, ponderar essas situações", explicou o treinador.

A lateral Tamires, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos 2024 e pentacampeã do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, também esteve presente na coletiva e falou sobre as expectativas para a nova geração que está se encaminhando.

"As expectativas são as melhores possíveis, porque a gente está vendo muitas meninas novas já com uma bagagem muito grande, com uma responsabilidade... entendendo a sua responsabilidade dentro do futebol", disse a jogadora. Tamires ainda completou rasgando elogios para Marta, que encerrou seu ciclo com a canarinho, mas segue jogando futebol. "Foi e sempre será um privilégio ter conhecido a Mata dentro e fora de campo, e ela sabe o que ela vai ter pela frente e a importância dela no futebol feminino".

Amistosos no Kleber Andrade

A Seleção Brasileira Feminina vai enfrentar a Colômbia em dois confrontos no Espírito Santo. Os jogos serão disputados nos dias 26 e 29 de outubro no Kleber Andrade, em Cariacica, e esta será a primeira vez que o Brasil vai jogar contra uma Seleção Feminina no Espírito Santo. Perguntado sobre as condições do gramado e do Kleber Andrade em geral, Arthur Elias se mostrou muito satisfeito com a decisão e empolgado com os jogos.

"Eu já conhecia o estádio, achei o gramado em ótimas condições e é um estádio que eu gosto muito. As condições do gramado já estão boas e vai ter um cuidado daqui até o jogo para melhorar ainda mais, então fiquei muito satisfeito com o que eu vi e o estádio oferece todas as condições para a gente de estrutura para uma partida tão importante como essa", afirmou.

Convocação

Goleiras - Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Tainá (América-MG)

- Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Tainá (América-MG) Zagueiras - Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP) Laterais - Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Corinthians), Bia Menezes (São Paulo), Camilinha (São Paulo)

Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Corinthians), Bia Menezes (São Paulo), Camilinha (São Paulo) Atacantes - Adriana (Orlando Pride-EUA), Micaelly (Ferroviária), Gabi Portilho (Corinthians), Ludmila (Chicago Red Stars-EUA), Priscila (América-MEX), Dudinha (São Paulo), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Amanda Gutierrez (Palmeiras), Gio Queiroz (Atlético de Madrid-ESP) e Vic Albuquerque (Corinthians).



