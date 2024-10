Em Vitória

Experiência e juventude em convocação da seleção feminina realizada no ES

Em Vitória, o técnico Arthur Elias anunciou a lista das jogadoras que vão disputar os amistosos contra a Colôbia no Kleber Andrade, no fim do mês

1 min de leitura min de leitura

Convocação Seleção Feminina. (Bruno Lopes / Staff Images)

O técnico Arthur Elias convocou nesta sexta-feira (4) a seleção brasileira feminina para dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 26 e 29 de outubro, ambos no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. As partidas serão as primeiras do Brasil após a conquista da prata olímpica nos Jogos de Paris-2024, em agosto (veja a lista completa no fim).

Das 26 jogadoras chamadas para os amistosos, 13 foram medalhistas em Paris. Priorizando a observação de novas jogadoras, o treinador não chamou a atacante Marta, do Orlando Pride, e outras oito jogadoras da campanha olímpica. Quatro delas estão se recuperando de lesão: Antônia, Tamires, Rafaelle e Jheniffer.

CONFIRA AS CONVOCADAS:

GOLEIRAS - Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Tainá (América-MG)





- Lorena (Grêmio), Natascha (Palmeiras) e Tainá (América-MG) DEFENSORAS - Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Corinthians), Bia Menezes (São Paulo), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP)





- Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Corinthians), Bia Menezes (São Paulo), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP) MEIAS - Angelina (Orlando Pride-EUA), Camilinha (São Paulo), Laís Estevam (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians) e Vitória Yayá (Corinthians)





- Angelina (Orlando Pride-EUA), Camilinha (São Paulo), Laís Estevam (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians) e Vitória Yayá (Corinthians) ATACANTES - Adriana (Orlando Pride-EUA), Micaelly (Ferroviária), Gabi Portilho (Corinthians), Ludmila (Chicago Red Stars-EUA), Priscila (América-MEX), Dudinha (São Paulo), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Amanda Gutierrez (Palmeiras), Gio Queiroz (Atlético de Madrid-ESP) e Vic Albuquerque (Corinthians).





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta