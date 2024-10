Na frente

Flamengo bate o Corinthians e abre vantagem por vaga na final da Copa do Brasil

Na estreia do ex-lateral-esquerdo Filipe Luís como treinador, foi Alex Sandro, atual dono da posição, que garantiu a vitória rubro-negra

Alex Sandro acertou chute cruzado para garantir a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. (Alexandre Loureiro/Agif)

Na estreia de Filipe Luís, o Flamengo jogou melhor e abriu a vantagem após vencer o Corinthians por 1 a 0 na ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida na noite desta quarta-feira (2), no Maracanã, também teve direito a gol anulado de Gabigol, bolas na trave e brilho de Hugo Souza. O autor do gol foi Alex Sandro. Foi o quinto jogo dele pelo Flamengo e a primeira vez que balançou a rede.

O duelo de volta será no dia 20, domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Pelo Brasileirão antes da Data Fifa, o Flamengo volta a entrar em campo no sábado (5), às 19h, fora de casa. O Corinthians recebe o Internacional em casa no mesmo dia e horário.

As duas torcidas fizeram bonita festa. Do lado do Flamengo, muitos espaços vazios principalmente por conta dos altos valores dos ingressos, mas houve mosaico, fogos e fumaça antes de a bola rolar. No Corinthians, setor completamente lotado e 42 ônibus vindos de São Paulo.

Gabigol foi a grande novidade do Flamengo em campo e viu um gol ser anulado. Essa foi só a quinta vez que o camisa 99 iniciou um jogo em 2024. Quando substituído na reta final, foi ovacionado.

No Corinthians, Hugo Souza se reencontrou com o Flamengo. O goleiro está emprestado pelo clube carioca ao Corinthians, que precisou pagar R$ 500 mil pela utilização. Ele se destacou.

O Jogo

Incrível. Aos três minutos do primeiro tempo, De la Cruz recuperou e Arrascaeta chutou de primeira com a bola ainda no ar. Hugo Souza se esticou para fazer grande defesa. Aos 10, Wesley recuperou a bola quase perdida e venceu a disputa com Coronado, mas a bola saiu pouco antes do cruzamento em direção a Arrascaeta. O uruguaio colocou para dentro, mas o lance foi anulado imediatamente.

Impressionante. Aos 17, Gerson pressionou, Pulgar roubou a bola e achou Arrascaeta. O uruguaio finalizou e Hugo Souza fez grande defesa, mas a bola voltou no uruguaio. Ele tentou por cobertura, mas mandou totalmente fora de direção. Aos 30, Alex Sandro cruzou e Gabigol tentou de letra. Hugo Souza teve ótimo reflexo para salvar mais uma vez.

Aos 31, Bruno Henrique dominou na ponta esquerda e tocou para Alex Sandro, que ameaçou cruzar, mas chutou e abriu o placar para o Flamengo.

O segundo tempo começou com pressão do Flamengo. Aos seis minutos, Arrascaeta bateu a falta e Léo Ortiz desviou, mas parou no goleiro. Aos sete, resposta do Timão: Garro puxou contra-ataque e acionou Matheuzinho. O lateral achou Romero, que bateu de esquerda, mas a bola explodiu na trave.

Aos 26, Gabigol balançou a rede e saiu comemorando muito, mas o VAR analisou o lance e marcou impedimento para a decepção do atacante. E aos 36, o FLamengo se salvou de tomar o empate. Garro bateu escanteio e Carrilo desviou. Romero chegou finalizando de primeira e Léo Pereira apareceu para tirar a bola em cima da linha.

