Final do futebol feminino nas olimpíadas de Paris entre Brasil e Estados Unidos Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Seleção feminina do Brasil vai disputar dois amistosos no Kleber Andrade

A Seleção Brasileira Feminina já tem adversário definido após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. O time comandado por Arthur Elias vai enfrentar as colombianas em dois confrontos no Espírito Santo. Os jogos serão disputados nos dias 26 e 29 de outubro no Kleber Andrade, em Cariacica. É a primeira vez que o Brasil vai jogar contra uma Seleção Feminina no Espírito Santo.

A Colômbia é a principal adversário do Brasil na América do Sul. Lideradas pela jovem Linda Caicedo, as colombianas chamaram a atenção na última Copa do Mundo e nos Jogos de Paris. Elas passaram da fase de grupos nos dois torneios.

"Quando lançamos a pedra fundamental para a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Serra, prometi para o governador Renato Casagrande e para o presidente da Federação, Gustavo Vieira, levar jogos da Seleção e grandes eventos para o Estado. Estou cumprindo essa promessa e tenho certeza que os capixabas vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao anunciar a realização dos dois amistosos no Kleber Andrade no próximo mês.

Os amistosos marcam o início da preparação da Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no país. Em maio, o Brasil foi eleito pelo Congresso da Fifa para receber pela primeira vez o Mundial Feminino.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e Presidente da FES, Gustavo Vieira apertando as mãos Crédito: Divulgação/CBF

Com a conquista da medalha nos Jogos de Paris, o Brasil subiu no ranking da Fifa. A Seleção ocupa agora a 8ª posição. Força emergente, a Colômbia ocupa a melhor colocação da história. As cafeteiras estão em 21º lugar.

"O Espírito Santo e a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo estão muito felizes em receber esses dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina logo após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Essas duas partidas fazem parte da estratégia da Federação de valorização e desenvolvimento do futebol feminino", afirmou o presidente da FES, Gustavo Vieira.

O Kleber Andrade é uma das arenas mais modernas do país e já recebeu competições da Fifa. Em 2019, o Klebão foi palco de 16 partidas da Copa do Mundo Sub-17. Com capacidade para 21 mil torcedores, a arena foi reinaugurada em 2014 e foi escolhida pelos Camarões para ser o centro de treinamento da equipe na Copa do Mundo daquele ano.