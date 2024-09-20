Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Seleção feminina do Brasil vai disputar dois amistosos no Kleber Andrade
Em Outubro

Seleção feminina do Brasil vai disputar dois amistosos no Kleber Andrade

Em seus primeiros jogos após a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas, o Brasil vai enfrentar a Colômbia nos dias 26 e 29 de outubro, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2024 às 17:48

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 17:48

Final do futebol feminino nas olimpíadas de Paris entre Brasil e Estados Unidos
Final do futebol feminino nas olimpíadas de Paris entre Brasil e Estados Unidos Crédito: Vitor Jubini
Seleção feminina do Brasil vai disputar dois amistosos no Kleber Andrade
A Seleção Brasileira Feminina já tem adversário definido após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. O time comandado por Arthur Elias vai enfrentar as colombianas em dois confrontos no Espírito Santo. Os jogos serão disputados nos dias 26 e 29 de outubro no Kleber Andrade, em Cariacica. É a primeira vez que o Brasil vai jogar contra uma Seleção Feminina no Espírito Santo.
A Colômbia é a principal adversário do Brasil na América do Sul. Lideradas pela jovem Linda Caicedo, as colombianas chamaram a atenção na última Copa do Mundo e nos Jogos de Paris. Elas passaram da fase de grupos nos dois torneios.
"Quando lançamos a pedra fundamental para a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Serra, prometi para o governador Renato Casagrande e para o presidente da Federação, Gustavo Vieira, levar jogos da Seleção e grandes eventos para o Estado. Estou cumprindo essa promessa e tenho certeza que os capixabas vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao anunciar a realização dos dois amistosos no Kleber Andrade no próximo mês. 
Os amistosos marcam o início da preparação da Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no país. Em maio, o Brasil foi eleito pelo Congresso da Fifa para receber pela primeira vez o Mundial Feminino.
Ednaldo Rodrigues e Gustavo Vieira apertando as mãos
Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e Presidente da FES, Gustavo Vieira apertando as mãos Crédito: Divulgação/CBF
Com a conquista da medalha nos Jogos de Paris, o Brasil subiu no ranking da Fifa. A Seleção ocupa agora a 8ª posição. Força emergente, a Colômbia ocupa a melhor colocação da história. As cafeteiras estão em 21º lugar.
"O Espírito Santo e a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo estão muito felizes em receber esses dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina logo após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Essas duas partidas fazem parte da estratégia da Federação de valorização e desenvolvimento do futebol feminino", afirmou o presidente da FES, Gustavo Vieira. 
O Kleber Andrade é uma das arenas mais modernas do país e já recebeu competições da Fifa. Em 2019, o Klebão foi palco de 16 partidas da Copa do Mundo Sub-17. Com capacidade para 21 mil torcedores, a arena foi reinaugurada em 2014 e foi escolhida pelos Camarões para ser o centro de treinamento da equipe na Copa do Mundo daquele ano.
"Os amistosos serão marcos para incentivar a prática do futebol feminino no nosso Estado. As duas partidas estão incluídas na política de desenvolvimento do futebol feminino do Estado. Pela primeira vez, a Federação está realizando o Estadual sub-17 feminino com a ajuda da CBF. Nosso intuito é exatamente esse, incentivar a prática do futebol feminino e desenvolvimento do futebol feminino no Estado Espírito Santo em parceria com a CBF", acrescentou Gustavo Vieira.

Veja Também

Vasco e Corinthians decidem semifinais da Copa do Brasil 2024 em casa

Flamengo perde para o Peñarol e se complica na Libertadores

Dez craques para ficar de olho na Liga dos Campeões 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Estados Unidos Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados