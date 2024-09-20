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Decisões

Vasco e Corinthians decidem semifinais da Copa do Brasil 2024 em casa

Sorteio foi realizado na tarde desta sexta-feira (20) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

20 set 2024 às 14:43

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 14:43

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024
Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024 Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF
Na tarde desta sexta-feira (20) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio para definir o mando de campo das semifinais da Copa do Brasil 2024, Flamengo, Corinthians, Vasco e Atlético-MG são os quatro clubes que seguem vivos na disputa pelo título da competição nacional. O sorteio definiu que:
  • Atlético-MG x Vasco (primeiro jogo em Belo Horizonte; segundo no Rio de Janeiro)

  • Flamengo x Corinthians (primeiro jogo no Rio de Janeiro; segundo em São Paulo)
Os jogos de ida acontecerão no dia 2 de outubro, e os da volta serão realizados no dia 17.

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