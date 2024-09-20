Vasco e Corinthians decidem semifinais da Copa do Brasil 2024 em casa

Na tarde desta sexta-feira (20) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio para definir o mando de campo das semifinais da Copa do Brasil 2024, Flamengo, Corinthians, Vasco e Atlético-MG são os quatro clubes que seguem vivos na disputa pelo título da competição nacional. O sorteio definiu que:
- Atlético-MG x Vasco (primeiro jogo em Belo Horizonte; segundo no Rio de Janeiro)
- Flamengo x Corinthians (primeiro jogo no Rio de Janeiro; segundo em São Paulo)
Os jogos de ida acontecerão no dia 2 de outubro, e os da volta serão realizados no dia 17.