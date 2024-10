Técnico da Seleção Brasileira Feminina visita Kleber Andrade e CTs no ES

Ao lado da coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré, Arthur Elias visitou as instalações e gostou do que viu

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, e a coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré, visitaram nesta quinta-feira (3) o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) - local de dois amistosos do Brasil contra a Colômbia em 26 e 29 de outubro. Eles foram ainda aos CTs do Sindpol e da Aest na cidade de Serra, que também é bem próxima de Vitória, a capital do Estado. Gostaram muito do que viram.