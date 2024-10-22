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Melhor do mundo?

Vini Jr. anota 3 gols na virada do Real Madrid em cima do Borussia Dortmund

Vinicius Junior marcou um hat-trick na vitória do time merengue por 5x2, faltando menos de uma semana para a premiação da Bola de Ouro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2024 às 18:44

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 18:44

Vini Jr. anota três gols na Champions
Vini Jr. anota três gols na Champions Crédito: Real Madrid
O Santiago Bernabéu, de novo, foi palco de uma noite típica do Real Madrid e de Vini Jr na Champions League. A equipe espanhola viu o Borussia Dortmund abrir 2 a 0, mas buscou a virada por 5 a 2 na etapa final, nesta terça-feira (22), em jogo válido pela terceira rodada da competição. Vini Jr foi o nome do jogo, e marcou três gols na virada faltando menos de uma semana para a premiação da Bola de Ouro, que acontecerá na próxima segunda-feira (28). Lucas Vázquez e Rüdiger completaram a vitória.
Malen e Gittens colocaram o Borussia Dortmund na frente. Os dois marcaram em um intervalo de apenas três minutos ao longo do primeiro tempo. Rodrygo deixou a partida com uma lesão. O camisa 11 sentiu um problema após dar a assistência para Lucas Vázquez virar a partida.
A partida marcou o reencontro entre os times após a final da última temporada. Naquela ocasião, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e ficou com o título da competição.

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