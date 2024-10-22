Vini Jr. anota 3 gols na virada do Real Madrid em cima do Borussia Dortmund

O Santiago Bernabéu, de novo, foi palco de uma noite típica do Real Madrid e de Vini Jr na Champions League. A equipe espanhola viu o Borussia Dortmund abrir 2 a 0, mas buscou a virada por 5 a 2 na etapa final, nesta terça-feira (22), em jogo válido pela terceira rodada da competição. Vini Jr foi o nome do jogo, e marcou três gols na virada faltando menos de uma semana para a premiação da Bola de Ouro, que acontecerá na próxima segunda-feira (28). Lucas Vázquez e Rüdiger completaram a vitória.