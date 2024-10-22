Atlético MG x River Plate: onde assistir a semifinal da Libertadores 2024

Atlético-MG e River Plate se enfrentam nesta terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O segundo jogo do confronto será disputado na próxima terça-feira, às 21h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O time classificado vai enfrentar o vencedor do duelo entre Botafogo e Peñarol, que entram em campo nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da outra semifinal.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- Atlético MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco (Fausto Vera), Arana e Rubens (Deyverson); Hulk e Paulinho. Treinador: Gabriel Milito.
- River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez (Maxi Meza), Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández; Miguel Borja e Facundo Colidio. Treinador: Marcelo Gallardo.
Transmissão:
- Horário: 21:30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV
- Onde assistir: ESPN e Disney+