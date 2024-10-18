Conmebol define árbitros para semifinais da Libertadores e Sul-Americana

Os jogos da Libertadores terão um venezuelano e um colombiano no comando. Jesús Valenzuela (VEN) apita Atlético-MG x River Plate, e Andrés Rojas (COL) será o responsável por Botafogo x Peñarol. Dois uruguaios comandarão os jogos da Sul-Americana. Andrés Matonte comanda Cruzeiro x Lanús, e Gustavo Tejera apita Corinthians x Racing. Nenhum árbitro brasileiro pôde ser escalado. O motivo é a presença de times brasileiros em todos os confrontos.
Os jogos de ida da Libertadores serão disputados na terça-feira (22) e na quarta-feira (23). Atlético-MG e River Plate se enfrentam na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), na terça. Botafogo e Peñarol duelam no Nilton Santos, no mesmo horário, mas na quarta. Os jogos da Sul-Americana serão disputados na quarta-feira (23) e quinta-feira (24). Cruzeiro e Lanús se enfrentam no Mineirão, às 19h da quarta. No dia seguinte, o Corinthians recebe o Racing na Neo Química Arena, às 21h30.
Arbitragens da Libertadores:
- Atlético-MG x River Plate
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
- VAR: Juan Lara (CHI)
- Botafogo x Peñarol
- Árbitro: Andrés Rojas (COL)
- Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Richard Ortiz (COL)
- VAR: Yadir Cuña (COL)
Arbitragens da Sul-Americana:
- Cruzeiro x Lanús
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
- Assistentes: Martin Soppi (URU) e Carlos Barreiro (URU)
- VAR: Nicolas Gallo (COL)
- Corinthians x Racing
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
- Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)
- VAR: Andrés Cunha (URU)